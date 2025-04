Deportes 30-04-2025

Jaime Valdés desmiente a la Corporación de Deportes Linares: “Yo no he perjudicado a la institución, hay un acuerdo que debe cumplirse”

Jaime Valdés se comunicó con el programa deportivo de Radio Ancoa de Linares, para aclarar algunos conceptos que a lo mejor algunos desconocen. Reconociendo que no le gusta hablar, pero que era el momento para aclarar las cosas en relación a los insultos que recibió en San Vicente, tras la igual del cuadro albirrojo en el sector de estacionamiento.

“Me da pena que integrantes de la Corporación me hayan increpado verbalmente, ellos conocían el acuerdo. En conversaciones que tuvimos con la presidenta Mariela Vásquez, ella tenía clarito el acuerdo, donde ellos se hacían cargo de la administración del equipo por tres meses, mientras nosotros buscamos la liquidez. En ningún momento, como muy mal ellos lo han dicho, hemos abandonado el club. Es más, yo tuve que retirar mi equipo de trabajo, porque había problemas con ellos, todos los días recibía reclamos de ambos lados , así que opté por lo más seguro, en ese punto reconozco mi error . Tengo la impresión que pensaban que sería más fácil reunir recursos. Nunca me he desentendido del Depo, lo que pasó fue penoso, es molesto que te ofendan de esa manera, porque la Corporación conocía el acuerdo desde el principio .Y la idea es remar todos para un mismo lado, comprendo a los hinchas, porque esto pasa muchas veces en esta actividad . Es más, le entregamos a la Corporación, el proyecto del fútbol joven , para que ellos lo trabajaran, porque estamos seguros que ese el futuro de Deportes Linares , hay niños con muchas condiciones . Me duele cuando me insultan las personas que son de la Corporación, porque reitero, ellas tienen claro cuál fue el acuerdo desde un inicio”.

“Como SA estamos buscando liquidez, no ha sido fácil, pero la idea es no dejar al club a la deriva , tenemos que llegar a fin de año . Hay muchos equipos en esta competencia que lo están pasando mal por el tema económico que está muy complicado. También agrego que habían algunos interesados en el club , lamentablemente, no se concreto”.

Finalmente dijo que “ la idea es trabajar juntos para sacar esta institución adelante , el fin de semana estaré en Linares , porque el equipo está demostrando en cancha que está realizando una buena campaña .Pero , con este tipo de actos no llegamos a ninguna parte”, aseveró.

Jaime Valdés fue conciso en señalar que la Corporación de Deportes Linares, administraba el club por los primeros tres meses, ese fue el acuerdo.

Aquí queda en evidencia que alguien mintió en relación a la continuidad de Valdés, en Deportes Linares. Porque él confirma que no ha dejado botado al club .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo.