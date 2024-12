Deportes 14-12-2024

Jaime Valdés estuvo en Linares y se reunió con el alcalde Mario Meza para solicitar apoyo económico

El ex jugador dijo que están a la espera de las bases de la ANFP para el formato del campeonato

Fue una cita muy misteriosa . Solo algunos estaban enterados , típico de Linares y la SADP , jugando a las escondidas . Aunque todo se sabe y el dueño del Depo , Jaime Valdés golpeo las puertas del municipio para buscar recursos económicos para el torneo de la Segunda Profesional , que todavía no hay claridad en relación al formato .

Al término de la conversación el “pájaro” Valdés dijo que “ salió todo bien , fue una reunión interesante con el alcalde . Ya estamos trabajando para la próxima temporada . Nuestra postura es que el torneo sea similar al de este año , no estamos de acuerdo con un torneo sub 23 , creo que es un retroceso en esta categoría .Queremos un campeonato libre de edad y lucharemos con todo para lograr el ascenso . Todavía tenemos que ponernos de acuerdo con la ANFP , para que ojalá la próxima semana tengamos las bases . Esta división tuvo una perdida de más de 6 mil millones de pesos , lo que se traduce como una situación insostenible para los clubes , por esta razón la categoría en conjunto realizó un petitorio , para poder conseguir algún recurso económico y buscar la posibilidad de poder conseguir otro ascenso. Todas otras las categorías lo tienen y nosotros nos sentimos discriminados, pero no perdemos la esperanza para que nos puedan escuchar y dar un respaldo a nuestras demandas . En torno a la continuidad de Rodrigo Kalule Meléndez , nos encantaría que siguiera con el proyecto , pero tenemos una conversación pendiente . Un tema a favor que ahora podría conformar el plantel para la temporada 2025, creo que lo mÁs probable es que siga en la banca albirroja”.

Los albirrojos , seguirán utilizando la infraestructura deportiva para preparar el comienzo de temporada , claro que aÚn no hay nada oficial en relación de cómo será el torneo de la Segunda Profesional, la postura de la SADP DEPO , es que ellos se oponen a un campeonato sub 23 y proponen que todo continúe de la misma manera , pero con dos ascensos y que el rector del fútbol chileno los apoye en la próxima temporada, con recursos económicos .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo