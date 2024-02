Política 27-02-2024

Jara pide "sincerar el debate" de la reforma previsional en el Senado

el Senado

Con miras al financiamiento, el senador Javier Macaya espera un "cambio de disposición" del Gobierno para que apunte a recaudar vía proyectos de inversión y no subiendo impuestos.





El próximo miércoles 6 de marzo, tras el término del receso legislativo, la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado dará inicio al debate de la reforma de pensiones, en su segundo trámite constitucional, en una sesión a la fue convocada la ministra del ramo, Jeannette Jara (PC).



La iniciativa fue despachada a fines de enero por la Cámara de Diputadas y Diputados, casi un año y tres meses después de que fue ingresada por el Ejecutivo; pero con el rechazo de la fórmula 3 y 3 para la distribución del 6% de cotización adicional.



Ad portas de la reanudación del debate, ahora en la Cámara Alta, Jara llamó a la oposición para que proponga mecanismos para permitir que el proyecto avance, y relevó que para financiar los pilares ya aprobados, como el aumento de la Pensión Garantizada Universal, se requiere financiamiento.





"La fórmula del 3 y 3 obedece a poder financiar este tipo de medidas. Por tanto, lo que vamos a hacer en el Senado es sincerar el debate, porque lo que no nos puede pasar es que se aprueben los beneficios, pero no se aprueben los financiamientos", enfatizó.



"Creo que es importante que quienes no quieren que exista solidaridad de la generación actual de cotizantes con la generación ya jubilada, y que a la vez cuando ellos jubilen, a los jóvenes actuales también les corresponde esa solidaridad, presenten alternativas, porque si están pensando en que el 6% completo vaya a la capitalización individual, eso no va a mejorar la situación del millón y medio de pensionados de Chile", exhortó la ministra.

La fórmula propuesta por el Gobierno de Gabriel Boric contempla un mecanismo en el que el 3% de ahorro individual no va íntegramente al ahorro de cada trabajador; es decir, un 2,1% irá directo a la cuenta individual, mientras que un 0,9% a solidaridad intrageneracional. Mientras, dentro del 3% que se destina al Seguro Social una parte iría a compensar las pensiones de mujeres por expectativas de vida y otra, también, a complementar a terceros por dedicarse al cuidado de personas en situación de dependencia funcional.

La discusión de pensiones cruzará con la reforma tributaria, pues el 8 de marzo se cumple un año desde que la propuesta original del Ejecutivo fue rechazada en la Cámara Baja y, por ende, podrá presentar una nueva, esta vez enmarcada en el pacto fiscal que trabajó el ministro de Hacienda, Mario Marcel, con las fuerzas políticas y gremios.





EL "CAMBIO DE DISPOSICIÓN" QUE ESPERA LA UDI



En ese marco, el senador Javier Macaya, timonel de la UDI, apuntó que "si el Gobierno tiene un cambio de disposición, por ejemplo, a bajar los impuestos en la reforma tributaria, a aumentar la recaudación por la vía de la reactivación de proyectos, más que por subirles los impuestos a las personas en un momento económico complejo, estamos disponibles a conversar".



"Lo mismo en la reforma previsional. Si quieren que el aumento de la cotización vaya a la cuenta individual de los trabajadores y aumentar las Pensiones Garantizadas Universales mediante la vía de los impuestos generales, para eso, por cierto, que vamos a estar dispuestos. Esto se trata de un tema de contenido de las propuestas, no de actitud opositora per se", sostuvo.

En tanto, entre hoy y mañana se reunirán en Hacienda dirigentes de los partidos oficialista para avanzar en el trabajo prelegislativo de la iniciativa impositiva.

La titular subrogante del ramo, Heidi Berner, adelantó que apuntarán a la "ruta del emprendimiento y los mayores incentivos junto con otras necesidades que existen, como es el financiamiento de todos los ámbitos de salud para disminuir las listas de espera, a la agenda de seguridad que todavía requiere de mayores ingresos".



"Eso significa que no basta sólo con el proyecto de ley de cumplimiento de obligaciones tributarias, con el cual esperamos recaudar un 1,5% del PIB, sino que también necesitamos esta reforma tributaria que espera recaudar en un neto un 0,6% del PIB", puntualizó.