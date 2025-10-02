Policial 02-10-2025

Jefe de la PDI en el Maule fue ratificado en el Alto Mando 2026



Durante el lunes 29 de septiembre fue dado a conocer el nuevo Alto Mando de la Policía de Investigaciones de Chile, aprobado por el Presidente de la República, Gabriel Boric Font, a proposición del Director General, Eduardo Cerna Lozano.

Con 32 años de servicio, el jefe de la Región Policial del Maule, prefecto inspector Luis Salazar Vera, fue ratificado en su cargo para continuar como máximo representante de la PDI a nivel regional.

“Recibo con profundo honor y responsabilidad la confirmación para continuar un año más al mando de la Región Policial del Maule. Agradezco a nuestro Director General, Eduardo Cerna Lozano y a su vez renuevo mi compromiso con la misma convicción, vocación de servicio y sentido del deber que me ha guiado siempre. Este respaldo institucional nos desafía a seguir fortaleciendo nuestras capacidades investigativas, anticipándonos a fenómenos delictivos cada vez más complejos, consolidando el trabajo interinstitucional y poniendo la tecnología, la ética y la colaboración al servicio de la seguridad pública”, sostuvo.

En ese orden de ideas, el oficial general añadió que “agradezco a cada detective y funcionario de la PDI Maule por su entrega diaria, y a las autoridades regionales y comunitarias por el apoyo constante; solo con este esfuerzo conjunto seguiremos construyendo un Maule más seguro, justo y próspero para todos”, cerró.

