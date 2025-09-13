Deportes 13-09-2025

Joaquín Planas analizó la participación del vóleibol linarense en los Juegos Deportivos Escolares

- “No era lo que esperábamos, aunque las damas subieron algunas posiciones”, afirmó

Linares es la cuna del vóleibol . Sin duda que es el deporte colectivo que más satisfacciones ha regalado a la comuna . Por eso, los deportistas linarenses viajaron con todas las ganas y optimismo de realizar una buena presentación en la región metropolitana , en los Juegos Deportivos Escolares U 14 .

El balance estuvo a cargo del técnico cubano , Joaquín Planas que fue claro en consignar que “ hay que seguir mejorando para superar el rendimiento mostrado en el reciente evento deportivo . El estratega sostuvo que “ las damas , si bien es cierto la ubicación no era lo que esperábamos , lograron subir algunos peldaños . La idea era estar entre los cuatro mejores . La competencia femenina estuvo bien cerrada y con equipos que estaban muy bien preparados , la diferencia fue que nosotros cometimos muchos errores no forzados . Creo que en esta serie sub 14 , adolescente , un día juegan bien y otro mal , entonces no salen las cosas, por eso finalizamos en el sexto lugar . En tanto que con los varones, si bien es cierto queríamos estar también entre los primeros , los resultados no se dieron, la tranquilidad es que hay muchos niños que repetirán la categoría , vale decir que ganaron experiencia , con una competencia muy dura , porque son 16 equipos . La verdad es que no quiero justificar , pero había chicos sub 13 . Creo que el vóleibol a nivel nacional , tiene muy buenos chicos que de todas maneras llegaran muy arriba , por ejemplo, en la región del Bio -Bio y la Metropolitana , con alturas bien importantes para esta serie . Nuestra tarea es seguir preparándonos para conseguir mejores resultados”.

En la disciplina del voleibol, en los Juegos Deportivos Escolares , la región que obtuvo el pódium fue Coquimbo en Damas, y en varones, Valparaíso.

Lo más próximo en competencias, para los deportistas linarenses , son los Juegos Binacionales , donde la ciudad de Linares será sede de la disciplina del vóleibol , en el mes de noviembre , donde debería llegar una superficie desde Santiago , para darle realce a nivel internacional .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo

