Política 20-02-2024

Johannes Kaiser anuncia precandidatura presidencial y que quiere enfrentar primarias en la derecha



El diputado Johannes Kaiser, ex Partido Republicano, aseguró que quiere ser precandidato presidencial y dijo estar dispuesto a participar en primarias de la derecha junto a Chile Vamos.

En conversación con Radio Agricultura, el parlamentario que renunció a su militancia en el conglomerado de derecha conservadora en enero pasado, aseguró que está dispuesto a participar del procedimiento que Chile Vamos elija para dirimir el candidato del sector.

“Me parece razonable ir a debatir y discutir con otros candidatos respecto de cómo se supone que se va a arreglar el desastre en el cual estamos metidos”, aseguró el diputado.

Resaltó la necesidad de realizar primarias ya que permite “demandar un compromiso serio con una línea política” y aseguró que espera que no se repita lo visto en los dos anteriores gobiernos de derecha.

“Llegamos con un discurso y hacemos una política completamente distinta”, dijo Kaiser y agregó que está cansado de “tener un gobierno supuestamente de derecha que termina haciendo políticas de izquierda”.

Johannes Kaiser explicó que su intención al anunciar su precandidatura presidencial y querer participar en primarias de la derecha es, primero, obligar al sector “con sus propias palabras respecto a cuál va a ser su política”. Segundo, espera dejar “un registro histórico que sirva después también al ciudadano para hacer valer las responsabilidades políticas. Porque no nos equivoquemos, aquí el que tiene el derecho y la función de fiscalizar y castigar al político es el ciudadano con su voto. Y nosotros vamos a necesitar esa presión”.

“Todos deberían participar de la primaria. Y se deberían firmar acuerdos a cumplir en el futuro. Colocar nuestras propias líneas rojas. La derecha dura en este país tiene líneas rojas, las que no queremos ver traspasadas por un Ejecutivo que supuestamente es de centro derecha”, aseguró el diputado Kaiser.

Sobre su renuncia definitiva al Partido Republicano -en noviembre de 2021 vivió un alejamiento de la bancada republicana- dijo que se sustenta en que “a la hora de escribir el segundo proyecto constitucional -el partido- se puso de ‘vagón de cola’ de Chile Vamos”.