sábado 30 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Crónica 30-08-2025
    Jorge Abarza asume Subrogancia en la SEREMI de Economía del Maule
    El SEREMI de Obras Públicas, Jorge Abarza Agurto, fue designado Secretario Regional Ministerial de Economía, Fomento y Turismo Subrogante (S) en la Región del Maule, funciones que comenzó a desempeñar este viernes al presidir el gabinete económico que integran SERCOTEC, CORFO, SERNATUR, INE, SERNAC, SERNAPESCA y SUPERIR. Por otra parte desde el MOP considera las direcciones de Vialidad, Aeropuertos, Obras Portuarias, Arquitectura, Dirección General de Concesiones, Obras Hidráulicas, Dirección General de Aguas, Súperintendencia de Servicios Sanitarios, en total 15 entidades públicas bajo su gestión.
    Abarza es ingeniero agrónomo con masters en Gestión y Políticas Públicas, master en Ciencia Política y Pensamiento Contemporáneo, (e) Master en Ética y Formación Ciudadana, Diplomado en Fisiología Vegetal de la Vid de Interés Enológico, Diplomado en Gestión de Proyectos y Eficiencia Energética, Diplomado del Cuidado del Agua y otros estudios relacionados con recursos hídricos; el profesional también desarrolla exposiciones académicas en Teoría Económica, Historia Iberoamericana, Ética-Probidad-Transparencia, Ética y Política, Concepto Contractual del Estado.
    "Estoy muy agradecido del Ministro de Economía, Fomento y Turismo y de la Subsecretaria por considerar mi nombre, desde que ingresé a la administración pública, mi inicio fue en Sercotec, es un orgullo ser parte de esta gran familia que es el Ministerio de Economía; la vara está muy alta en desarrollar el impecable trabajo y gestión que desarrolla la SEREMI titular Javiera Vivanco, así como el saliente subrogante el SEREMI Iván Sepúlveda, amigos leales que se toman muy en serio el deber de ser un servidor público, espero nada más estar a la altura", expresó el SEREMI (s), Jorge Abarza.
    Freddy Mora

