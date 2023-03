Política 24-03-2023

José Antonio Kast desplegó agenda en el Maule Sur apoyando candidatos al consejo constitucional

Un recorrido por comunas del Maule Sur, desplegó ayer el ex candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, iniciando la agenda en Cauquenes y contemplando visita por comunas como Parral, Longaví y Linares.



“Estamos frente a un gran desafío que es la elección de consejeros constitucionales el próximo 7 de mayo, proceso del que no fuimos parte en su diseño porque nuestra postura es que reformar a la actual Constitución se realizan vía Congreso, pero Chile Vamos y sectores de la Izquierda concordaron algo distinto… y hoy estamos convocados por ley a este desafío, lo que es un deber, para que no se repita el proyecto de refundación de Chile”.



“Nuestros consejeros que sean electos, velarán por evitar aquello bajo los principios de la persona como centro de la Carta Magna y no el Estado… la libertad de expresión y conciencia, libertad de educación y enseñanza, la libertad de culto y reunión, el derecho a la vida desde la concepción hasta la muerte natural, la propiedad privada, poder judicial y legislativo independientes, la seguridad… son esenciales para el desarrollo de una sociedad libre y responsable. Y algo que claramente hoy día pone en contraposición 2 sectores es que las Fuerzas Armadas y de Orden tienen un capítulo propio en la actual Constitución y ahora se les ha hecho una afrenta al quitarles una mención especial y no tienen esto en el diseño del texto actual”.

En temas de contingencia, como el combate al narcotráfico, precisó que “el Gobierno tiene un rol importante, pero con los indultos a delincuentes y terroristas, tiró el mantel de la mesa de seguridad”.