Opinión 24-05-2025

Jóvenes Cantores Populares

Leo Albornoz



Los cantores populares Huaso Castillo y Mauricio Vega han sabido ganarse un espacio en el ambiente artístico- musical maulino, a punta de trabajo constante, meticuloso, y honesto.



Un camino largo que estos treinteañeros han sabido recorrer de la mano de un talento musical innato y una percepción privilegiada a la hora de interpretar vivencias del mundo rural.



Los dos son estudiosos de la tradición campesina, de historias de trillas, veranadas, casamientos y fiestas campestres, travesías épicas a lomo de caballo en la inmensidad del monte, historias de esfuerzo de gente sencilla ligada fuertemente a la tierra, historias alegres y de las otras que se esparcieron en cajones, vegas y valles cordilleranos y que hoy renacen en forma de tonadas valsecitos o cueca criolla a través del canto melodioso de estos dos linarenses que recogen el legado de músicos, refraneros, payadores, cantoras a lo humano, a lo divino y a lo esencial.

Legado que más que expresiones culturales, representa una forma de vida, con olor a leña de cocinas de humo y luz de fogón en compañía del mate, que de mano en mano, cuenta historias que se resisten al olvido. Melodías, contrapuntos y acordes de guitarra traspuesta, cuartetas y décimas que constituyen un legado invaluable que en las voces de Castillo y Vega resuena con fuerza poniendo en valor un patrimonio fundamental que es parte del ADN maulino.



El Huaso Castillo tiene una amplia trayectoria como solista y es un nombre muy reconocido en el ambiente artístico local con innumerables presentaciones en los más diversos escenarios. Mauricio Vega también tiene un extenso camino recorrido como solista. Este multiinstrumentista, recopilador patrimonial, cantante, compositor e investigador, al igual que Castillo, ha participado en múltiples colaboraciones con otros artistas, además, Mauricio ha formado parte de diferentes agrupaciones entre las que destaca el legendario dúo, "Los dos maulinos" junto al músico Miguel Molina. Dúo que en cierta forma reposicionó el canto campesino en los grandes escenarios del Maule.

Hoy encontramos a estos exponentes del canto de raíz campesina compartiendo escenario como dúo. En un principio pensamos que esto obedecía a la dinámica de las colaboraciones, propia de este movimiento musical, pero al verlos juntos en distintos escenarios del Maule comprendemos que aquí hay una nueva propuesta, una propuesta solida que se da casi naturalmente como ellos nos explicarían después.

Los encontramos por segunda vez en el escenario de una fiesta costumbrista, en el corazón del secano costero, y decidimos abordarlos para saber detalles de este nuevo proyecto. Los linarenses se sorprenden con nuestra irrupción, que se da cuando disfrutaban de una cazuela enjundiosa en medio de la fiesta de la chicha baya, en la localidad de Name, donde son el número estelar. Nos comentan que esto del duo se dió naturalmente y casi como una consecuencia lógica -"el camino nos reunió"- comenta Mauricio. - "Nos conocemos desde siempre, tenemos situaciones de vida parecidas , compartíamos en Santiago mientras estudiábamos y después seguimos compartiendo en diferentes escenarios" -nos recalca el huaso Castillo- en tanto Mauricio Vega con el tono pausado, reflexivo y campechano que lo caracteriza, nos relata,- " Somos hijos y nietos de gente vinculada a la montaña" - "el sentir campesino es algo natural en nosotros, como lo es para la mayoría de los linarenses, está en nuestro ADN"- remata- .

Les consultamos por el nombre de esta nueva propuesta, hacen una pausa, se miran con cierta complicidad y nos comentan - "por ahora no hay nombre y la verdad no hemos pensado mucho en ello, no somos buenos para los nombres y no nos inquieta tanto" -dicen"- "hasta el momento nuestros nombres han sido suficientes y como nuestra trayectoria nos antecede no ha sido tan relevante el tema del nombre" -y concluyen- " si por ahí, en el camino, surge alguna idea o la misma gente nos quiere bautizar con algún nombre bienvenido sea , por ahora somos el Huaso Castillo y Mauricio Vega".

Los músicos están prontos a sacar una producción con lo mejor de su repertorio. Le preguntamos por el nombre de este nuevo proyecto...Nuevamente vacilan y se miran, nos remarcan que, si o si, llevará el nombre de "Cordillera", así en solitario o como parte de un título compuesto.



Vega y Castillo no necesitan ser buenos para los nombres, el canto habla por ellos y la gente con apego a la tierra sabe que sus nombres son una marca registrada que ha dejado huella en fiestas religiosas, costumbristas, celebraciones tradicionales. En grandes escenarios o en la era de la trilla. En cajones cordilleranos ciudades, pueblos, caseríos ,caletas y en los rincones más apartados de nuestro Maule profundo.