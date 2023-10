Crónica 01-10-2023

Jóvenes culminaron con éxito la Escuela de Preparación para la Educación Superior en la UCM

- Un grupo superior a los 230 estudiantes de enseñanza media concluyeron con éxito su preparación para ingresar a la Educación Superior en la UCM.

Provenientes de diversas localidades de la región del Maule, cientos de estudiantes tuvieron la oportunidad de fortalecer sus habilidades académicas durante cinco meses a cargo de profesores pertenecientes al PACE de la Universidad Católica del Maule, todo bajo el objetivo de fortalecer habilidades académico/educativas del siglo XXI, facilitando la incorporación de los estudiantes participantes en la educación superior.

Waleska Osorio, alumna del Liceo Bicentenario del Instituto Comercial de Linares, compartió, "Me siento muy bien. Me gustó el trato de los profesores y su enfoque educativo, fue muy beneficioso para mí". Por su parte, Nelson López del Colegio Carlos Condell de la Haza, describió la experiencia como "fantástica", destacando la accesibilidad y la forma clara en que se explicaron conceptos complejos cumpliendo todas sus expectativas.

La ceremonia de cierre contó con la presencia de Yanina Tapia, directora general de Docencia de la Universidad Católica del Maule, compartió su entusiasmo, "me siento muy contenta por la participación de los estudiantes y el valioso aporte de EPES. Este programa potencia habilidades clave y acerca a los estudiantes a la universidad. Los invitamos a participar en EPES porque es una oportunidad para conocer la universidad y adquirir habilidades que les facilitarán su integración en la vida universitaria, promoviendo el acceso inclusivo, especialmente para estudiantes de colegios rurales, entre otros".

La directora de docencia de pregrado UCM, Fabiola Faúndez, también expresó su satisfacción, "estoy tan complacida como los alumnos, hemos logrado concretar los objetivos que nos propusimos para contribuir a la formación de estos jóvenes. Me llena de orgullo y confianza saber que lo que les hemos brindado impulsará su éxito en la Educación Superior. Este compromiso es constante en nuestra Institución y ponemos nuestros recursos a su disposición".

También, extendió una cálida invitación a los alumnos para participar en la siguiente edición del programa, "los animo a unirse a nosotros, somos una institución que está al servicio de la región y de cada localidad. Aquí encontrarán un ambiente que no solo enriquece su formación académica, sino que también les brinda la oportunidad de hacer nuevos amigos, desarrollar habilidades sociales y fortalecer aspectos actitudinales, cruciales para su futuro".