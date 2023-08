Editorial 09-08-2023

Jóvenes Futuro



Con un llamado a valorar el espacio de conversación que logran instalar las nuevas generaciones y que permiten pensar en el Chile que viene, se realizó el IV Congreso Jóvenes Futuro (CJF) en las dependencias del Congreso Nacional en Santiago.







La actividad fue organizada por la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación del Senado y la Fundación Encuentros del Futuro (FEF) en colaboración con el Instituto Nacional de la Juventud (INJUV) y el Festival Universitario de Cine (FUC!).







Esta cuarta versión congregó a jóvenes de entre 15 y 35 años de distintos puntos del país con el fin de hacerlos reflexionar sobre la educación, la salud mental, el cambio climático, el medio ambiente, la tecnología y el trabajo.

La idea es conocer la mirada de líderes sub 35 que han impulsado pequeños cambios en su área, y que en el Congreso, aportarán sus visiones pensando en generar cambios para enfrentar los desafíos del futuro.









Como lo reconocieron los propios congresistas, se han visto temas que hace 15 años no estaban presentes y que se han tomado nuestra sociedad y nos obligan a actuar. Por jemplo, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, los neuroderechos, el hidrógeno y minería verde, y la perspectiva estratégica.







En tal sentido, está claro lo importante que es el trabajo entre las generaciones. La amalgama entre experiencia y juventud porque no todo es experiencia.