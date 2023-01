Opinión 26-01-2023

Jóvenes investigadoras trabajando por los recursos hídricos

Dra. Gladys Vidal, directora CRHIAM





Según cifras de la UNESCO, se estima que las mujeres representan tan solo el 30% de los investigadores a nivel mundial. En nuestro país, este número no cambia mucho, pero no por ello deben cesar nuestros esfuerzos por fomentar la participación femenina en los espacios científicos, ya sea desde la formación en pregrado, hasta la consolidación de sus carreras como integrantes de grupos científicos.

El Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, ha trabajado fuertemente en la Política Nacional de Igualdad de Género en Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, pues tal como señalan “Promover la participación equitativa de hombres y mujeres en el ecosistema CTCI tiene un valor intrínseco, pero es también un prerrequisito para la calidad. Para tener un sistema de investigación robusto, que fomente el análisis crítico, con aportes de distintas visiones para generar soluciones que mejoren el bienestar de toda la sociedad, no podemos excluir a la mitad de nuestra población de participar en ello. La desigualdad de género impacta la sustentabilidad y productividad del país”.

Bajo este contexto, es sumamente importante dar voz, visibilizar y reconocer el trabajo que las mujeres, especialmente las más jóvenes, realizan desde la ciencia con generación de evidencia científica de alto nivel. Sin duda, ellas son agentes de cambio que contribuyen y nutren, desde diversas áreas del conocimiento, al crecimiento del país, con innovación, creatividad y conocimiento científico de excelencia.

En esta línea, la Seremi de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación de la Macrozona Centro Sur, junto al Centro Fondap CRHIAM, han lanzado una iniciativa que busca destacar a jóvenes dedicadas a la investigación en el área del cambio climático, recursos hídricos y sustentabilidad, área prioritaria actualmente para el país.

Las científicas deben pertenecer o estar adscritas a universidades, centros de Investigación u otras entidades de investigación y desarrollo presentes en las regiones de O Higgins, Maule, Ñuble y Biobío, debido a que se reconocerá a una por cada región mencionada. Esta convocatoria espera rescatar el trabajo que mujeres, desde regiones y con un importante arraigo y aporte comprobables en sus territorios, en temas de cambio climático con énfasis en la gestión hídrica y la sustentabilidad.

Desde el Centro Fondap CRHIAM, extendemos la invitación a que todas las jóvenes investigadoras chilenas de la Macrozona Centro Sur, que residan en nuestro país y que hayan obtenido un doctorado a partir del 1 de enero de 2017; o que al momento de la postulación, puedan estar realizando un postdoctorado, o ser investigadora en una universidad o entidad de investigación chilena, en el área de recursos hídricos que postulen a este reconocimiento pionero en el país.

Para postular deben incluir una carta de presentación y una de recomendación de un investigador o investigadora del área, y enviar la ficha de inscripción (shorturl.at/EHJPW) hasta el 23 de febrero al email centrosur@minciencia.gob.cl. El resultado se dará a conocer el 8 de marzo de 2023.

Un futuro con más y mejor ciencia, tecnología e innovación, y sin brechas de género sí es posible. Ejemplos inspiradores como seguramente serán los casos de las científicas reconocidas en esta iniciativa, servirán para inspirar a más mujeres y niñas a alcanzar sus metas en el área de la ciencia.