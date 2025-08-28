Opinión 28-08-2025

Juan Pablo Izquierdo y Orquesta de Cámara de Chile

-Mayo de 2014, Teatro Municipal de Linares-

Manuel Quevedo Méndez



Primera vez en Linares, el elenco estable del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, actuaría con la dirección de su director Juan Pablo Izquierdo, el 15 de mayo de 2014, en el Teatro Municipal de Linares.

Es el director más internacional del país y todos sus logros los ha conquistado por mérito. Tenía menos de 20 años cuando Hermann Scherchen lo aceptó como discípulo y menos de 30, cuando ganó el concurso para asistente de Leonard Bernstein en la Filarmónica de Nueva York y único chileno que graba para el sello Mode y uno de los dos que han ganado un Diapason d’Or, el otro es Claudio Arrau.

Estuvo por 20 años como director del Centro de Estudios Orquestales de Carnegie Mellon, en Pittsburgh. Con su generosidad consiguió becas de perfeccionamiento para 40 músicos chilenos en Pittsburgh. Recibió el Premio Presidente de la República (2009) y el Premio Nacional de Música (2012).

Ver a Juan Pablo Izquierdo, en directo, dirigiendo la Orquesta de Cámara de Chile, en nuestro Teatro Municipal, fue un verdadero e inesperado regalo. Escuchar la orquesta, bajo su dirección, otro regalo. Para todos los asistentes, uno de esos escasos momentos en que la cultura, fue experiencia colectiva; para atesorar.

Grato recuerdo, aquel mágico momento musical vivido en nuestro Teatro Municipal. Me acordé cuando supe que Juan Pablo Izquierdo, renunció a la dirección de la Orquesta de Cámara de Chile. Es, sin duda, una pérdida para la Orquesta de Cámara Chile. Una de las más graves, que pueda sufrir una orquesta.

El concierto en Linares no tuvo parangón, en la ciudad. Hacía tiempo que un evento de tal categoría no venía a Linares y difícilmente se olvidará el encuentro con la música docta. Atención, silencio y aplausos, justos en su tiempo. Ningún desatino, ningún ruido inoportuno. “¡Excelente espacio para escuchar música!”, palabras del maestro Izquierdo, agradeciendo a los asistentes.

La puesta en escena, fue un verdadero éxito. El maestro director tuvo palabras de elogio para el Teatro Municipal de Linares. Y, sin ir más lejos. validamos sus palabras, porque conversamos (unos veinte minutos antes del concierto) y verle algo incómodo, por el telón de fondo del escenario.

Me señala: “el telón disminuye el sonido de los instrumentos”; ante lo cual consulto: “qué significa eso”. No podía creerlo, estaba dialogando, en una conversación distendida e impensada con el maestro Izquierdo.

Regresemos a la sala, al escenario, para entender este relato; mientras el público tomaba ubicación, en riguroso silencio… le repito mi pregunta: - “¿Qué significa, que el telón de fondo disminuye el sonido de los instrumentos?”. El maestro reitera: “¡Eso mismo! El telón disminuye el sonido de los instrumentos. Hay que subirlo o bajarlo. Debe dejar espacio libre”. Luego, sentencia: “Si no ocurre eso, nos retiramos…”

Sigue esperando, que muevan el telón de fondo. Le indican que, si lo mueven, se verá la muralla sin pintar. El maestro señala: “¡Qué importa que se vea la muralla! ¡Me interesa el sonido de la orquesta!”

Y nos seguimos paseando; mientras le cuento algunas cosas de la ciudad, del teatro, de la gente ávida de cultura y espectáculos como el que viviremos. Él escucha, sonríe, algo nervioso. Seguimos nuestro paseo. El inquieto; yo… en una impensada clase del maestro.

Primó la experiencia y sabiduría del Maestro. Comenzará el concierto, me voy a ubicar en la sala. Agradezco y me dice: “¡Nos vemos, luego!”. Me traigo unas palabras -de puño y letra- y una foto del encuentro.

Asumo, por la respuesta, que debo regresar, luego del concierto. Agradezco su gentileza, y le digo: “¡Cuando le inviten, acepte! Linares necesita referentes como usted. ¡Le hace bien a mi ciudad!”.

Al final del concierto -esa tarde noche en Linares-, el Maestro Izquierdo reitera su alegría, dirigiéndose al público “tienen un hermoso teatro para conciertos, gran respeto de ustedes; muy generosos sus aplausos”.

Yo me encontraba detrás del escenario, cuando el regresa a su camerino; le felicito y agradezco su presencia. Le recuerdo: “¡No se olvide! Esperaremos por usted y su orquesta”. Apretón de manos, y un “¡Hasta pronto!”, sella nuestra conversación.

La orquesta, con sus 34 integrantes, destacados intérpretes, ocupan importantes cátedras en facultades de música del país. El Jefe Técnico de la Orquesta de Cámara de Chile, por más de 30 años, es el linarense Joel Orellana, a quien agradezco me presentara al maestro. Joel es ex alumno de la Esc. N° 35 y Colegio Salesianos. Recuerda a su profesor Carlos Nuche Cañón, de quien tiene gratos recuerdos.

Un inolvidable momento de Juan Pablo Izquierdo, en su vida. Aparece, en un diario de circulación nacional, señalando que es un acontecimiento para el país; también para Juan Pablo Izquierdo: La visita del maestro Claudio Arrau a Chile, 1984.

Su relación data de la época en que trabajó con Leonard Bernstein, como asistente en la Filarmónica de Nueva York. El maestro Izquierdo, a raíz del encuentro con Arrau, comenzó su carrera en Europa, donde el pianista lo “incorpora en los círculos musicales”. Dice Izquierdo, “Mirándolo trabajar, aprendí actitudes clave”.

Ha finalizado el concierto. Ya es de noche en Linares. Poca gente transita por las calles. El 15 de mayo de 2014 está por retirarse del calendario. Los músicos y el maestro, van rumbo a Santiago. Hace poco más de once años, de aquella ocasión, cuando estuvieran en nuestro Teatro Municipal.

Hermoso recuerdo. No hay aplausos. La orquesta no tiene director. Hemos perdido la oportunidad de ver y escuchar, nuevamente, a la Orquesta de Cámara de Chile, bajo la batuta del Maestro Juan Pablo Izquierdo.

Me entero, que el Maestro, acosado por mezquindades, envidias y maledicencias tan frecuentes en el ámbito cultural, renunció a la dirección de la Orquesta de Cámara de Chile.

A raíz de su renuncia, se le pregunta respecto de su carácter…, “se dice que usted es bastante enojón…”

Su respuesta: “Sí, soy estricto. Pero, no he sido más estricto con los músicos de lo que soy conmigo mismo. Si yo he ofendido a alguien, ofrezco disculpas; no ha sido mi intención. Pero sólo sé trabajar al ciento por ciento”

