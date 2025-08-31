Editorial 31-08-2025

Juego ilegal

La Comisión de Seguridad Ciudadana se encuentra abocada al tratamiento, en particular, del proyecto que crea el Subsistema de Inteligencia Económica. En este contexto, analizó con el Ejecutivo y, luego votó, una serie de medidas orientadas a prevenir y alertar sobre actividades vinculadas al crimen organizado, además de combatir la operación masiva e ilegal de las máquinas de azar.



Cabe explicar que la iniciativa legal ya cuenta con la aprobación del Senado y, ahora, se encuentra en segundo trámite, en la Cámara. El Subsistema estará integrado por la Unidad de Análisis Financiero (UAF), el Servicio de Impuestos Internos (SII) y el Servicio Nacional de Aduanas.



Según se resaltó, la importación de máquinas de azar quedará restringida únicamente a personas autorizadas y registradas en la Superintendencia de Casinos de Juego. Esto actualiza los tipos penales asociados a esta actividad.



Asimismo, la iniciativa refuerza la fiscalización, moderniza los procedimientos y endurece las sanciones aplicables a los casinos que operen fuera de la ley.

