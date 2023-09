Deportes 06-09-2023

Juegos Deportivos Escolares: Maulinos lograron primeras medallas para la región en categoría sub 14

- Voleibolistas linarenses debutarán este viernes al mediodía

Desde el 02 de septiembre, en la región del Biobío se viene desarrollando esta competencia, donde exponentes del Maule son protagonistas. Hasta ahora, ya hay una deportista clasificada al Sudamericano de la especialidad

Interesantes primeros días de competencia ha tenido la delegación del Maule en el Nacional sub-14 de los Juegos Deportivos Escolares, que desde el 02 y hasta el 16 de septiembre se realiza en la región del Biobío.

En los primeros días de acción, la comitiva de la región ha logrado cosechar cinco medallas y la clasificación, de por lo menos, una deportista a la final Sudamericana, que se realizará en Chile, en el mes de diciembre y, que tendrá como gran particularidad, que utilizará la infraestructura que dejará el legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

Desde el 02 de septiembre, en a región del Biobío se viene desarrollando esta competencia, donde exponentes del Maule son protagonistas. Hasta ahora, ya hay una deportista clasificada al Sudamericano de la especialidad

Interesantes primeros días de competencia ha tenido la delegación del Maule en el Nacional sub-14 de los Juegos Deportivos Escolares, que desde el 02 y hasta el 16 de septiembre se realiza en la región del Biobío.

En los primeros días de acción, la comitiva de la región ha logrado cosechar cinco medallas y la clasificación, de por lo menos, una deportista a la final Sudamericana, que se realizará en Chile, en el mes de diciembre y, que tendrá como gran particularidad, que utilizará la infraestructura que dejará el legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos de Santiago 2023.

POR MÁS

El Seremi del Deporte de la región del Maule, Iván Sepúlveda, comentó: “estamos muy contentos con estos resultados y esperamos ahora con las siguientes disciplinas en competencia, seguir teniendo buenas posiciones. Este martes debuta el futsal damas, donde la región del Maule, a través del Liceo Marta Donoso de Talca, son las actuales campeonas nacionales. Además, nuevamente tendrá acción el atletismo con exponentes que también buscarán revalidar su título nacional. Más allá de eso, hemos sido testigos de que los deportistas han tenido una gran experiencia, pues desde el Mindep-IND se han buscado entregar las mejores condiciones”.

10 son las disciplinas en competencia, entre las que se encuentran el ajedrez, que cerró su participación en la séptima posición, el judo que después de años volvió a la competencia y en los próximos días se sumarán las disciplinas del balonmano, voleibol y básquetbol varones, pues el básquetbol y vóleibol damas se encuentran disputando puestos segundarios.

VOLEIBOL LINARENSE

El sexteto que dirige el técnico cubano, Joaquín Planas, ya tiene fecha y horario para el debut de la serie sub 14. Este viernes 8 de septiembre desde el mediodía en la localidad de Santa Bárbara. Dos son los refuerzos que tiene el representativo de la Región del Maule. El resto son chicos que vienen trabajando aproximadamente hace un año con su entrenador.

Planas dijo que “estamos muy motivados, porque nos hemos preparado para este importante desafío. Sabemos que enfrentaremos el primer partido con el elenco anfitrión, no será fácil, pero nos entregaremos por completo para brindarle una alegría a nuestra comuna y por s puesto a la región”.

Gerardo Do

mínguez A

Redactor Deportivo