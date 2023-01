Deportes 22-01-2023

Jugadores del plantel de Deportes Linares de la temporada 2022 esperan que se les cancele lo prometido



Se les adeudan 10 millones de pesos que se les cancelaria en los primeros días de enero



El plantel de jugadores de la temporada pasada, hizo llegar a nuestra sala de redacción, un comunicado que indica textualmente lo siguiente:

“Queremos informar a la comunidad Publica y a todos los simpatizantes del club Deportes Linares, lo que acontece desde fin del campeonato hasta la fecha.

Se nos ofreció como plantel la suma de 30 millones de pesos por ascender la Segunda División futbol chileno. Cabe decir que la condición del pago de los 30 millones de pesos era jugar el dicho amistoso con la selección sub 23 el día 03 de diciembre del 2022 lo cual accedimos y se llevó a cabo.

Nos habían prometido el pago total del premio a mediados de diciembre lo cual no fue así, después dieron fecha para navidad lo cual tampoco fue así ...Al pasar de los días transfirieron 20 millones de pesos y prometieron los primeros días de enero estarían los 10 millones faltantes.

Hace un par de días en una entrevista Cristian González y David Avendaño , hablan de la espera de la empresa San Gabriel , para el pago de 10 millones de pesos, lo cual para nosotros no es factible dicha excusa ya que nuestro compromiso fue con el Club Deportes Linares .

Todos saben que nosotros cumplimos con entregarnos en cuerpo y alma por el club Deportes Linares, para lograr dicho campeonato, sin importar la falta de implementos, ropa entrenar o viajar, falta de comida algunas veces y con los atrasos de pago de las ayudas económicas. Ni mucho menos cuando no se sabía si jugábamos en 3 B o 3 B con toda la problemática inicial.

Nosotros ya cumplimos y esperamos que los cabecillas del club se hagan responsables con sus compromisos y con sus palabras.

Esperamos que sea un club serio, como dicen serlo y que cumplan con sus propias palabras.

Y a la gente de este hermoso club los que nos seguimos nos despedimos con mucho cariño. Gracias por todo, por el constante apoyo, cariño hacia cada uno de nosotros y por su eterno aliento. Y los seguimos acá en Linares, vamos a defender los colores a muerte. Lo hicimos saliendo campeones.



Atte.

Plantel de Jugadores Deportes Linares 2022 ".



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo