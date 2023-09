Opinión 29-09-2023

Jugaos por los grandes, un ejercicio intergeneracional





Mauricio Zorondo, jefe social territorial de Hogar de Cristo



“Permitir que un ser querido se vaya sin legarnos el tesoro de su memoria es ser doblemente huérfanos”, reflexionó, en 2020, en una columna preciosa titulada “Los últimos testigos” el escritor español, Arturo Pérez-Reverte, pensando en su madre, de 96 años entonces, que ya no lo reconocía.

Y recomendó a los jóvenes interesarse por esa memoria “que pronto va a desvanecerse como humo en la brisa. Porque un día, tengo certeza de eso, se alegrarán de haber escuchado. De conocer de dónde vienen y quiénes los hicieron posibles. De saber que los testigos de su memoria no pasaron sin dejar huella por este lugar extraño, triste, bello, peligroso, fascinante, al que llamamos vida”.

Ese mismo 2020, cuando todos nos recluíamos como caracoles en nuestras guaridas a causa de la pandemia, surgió en el Hogar de Cristo la idea de hacer que los jóvenes no perdieran la costumbre de discutir cara a cara entre ellos, aunque fuera a través de internet.

Así nació Jugao, que hoy es el debate interescolar más importante de Chile.

El primer año los estudiantes debatieron sobre los prejuicios más comunes en torno a la pobreza; en 2021, el Jugao fue constituyente, debate en que los chilenos seguimos pegados: ¿Para qué sirve una Constitución?; en 2022, el tema fue la inclusión de las divergencias sexuales; y este 2023, el Jugao es por los grandes.

Por los adultos mayores. Por esos últimos testigos de los que habla Pérez-Reverte.

Esta cuarta versión, que invitó a los adolescentes a jugarse por la realidad de sus abuelos, tuvo un récord de colegios postulantes. Fueron 38, de los cuales se seleccionaron 16, repartidos desde Arica hasta Puerto Natales. Las graves emergencias climáticas vividas en las regiones del centro sur del país, alteraron el calendario de los debates e incluso obligaron a que el equipo del Liceo de Licantén, que quedó bajo el agua por el desborde del rio Mataquito, renunciara a participar, lo que fue un golpe de realidad para todos.

Es que “la vida es un lugar extraño, triste, bello, fascinante y también peligroso”, como escribe el autor con patente de corso y como mejor que nadie lo saben los viejos.

Quizá, por eso, los jóvenes hicieron tan comprometidamente este ejercicio de empatía intergeneracional, poniéndose en sus zapatos e imaginando su propia vejez en un país donde cada vez hay más gente mayor y menos gente joven. Preguntas como ¿cuál es la verdadera previsión?, ¿debería autorizarse la eutanasia en casos extremos?, ¿quién debe cuidar a los mayores no valentes?, ¿qué rol le corresponde al Estado en ese cuidado?, ¿es la soledad el peor mal de las personas grandes?, entre muchas otras, dieron pie a conversaciones anticipatorias y claves para la vida.

Importantes.

Grandes personalidades grandes, como Jaime Fillol, Ximena Abogabir, Joseph Ramos, Anita Reeves, José Maza, Adriana Valdés, entre otros, representaron en video muchas de las situaciones y problemas que va deparando la vida a medida que se avanza en ella. Y los jóvenes de Chile, encarnados en los integrantes de los 16 equipos participantes, han demostrado con entusiasmo y pasión que entienden y les preocupa nuestra inquietante realidad demográfica.