Crónica 23-06-2023

Junaeb descarta irregularidades en programas de alimentación: "No existen procesos fuera de la normativa legal"

Desde la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) abordaron el capítulo de la acusación constitucional contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, que denuncia presuntas vulneraciones a la ley de parte del organismo. El acápite seis del líbelo acusatorio indica que los programas "de Alimentación Escolar" y "de Alimentación Parvularia" han funcionado mediante contratos directos no justificados.



En detalle, se señala que Junaeb ha transgredido la ley solicitando la prestación de raciones de alimentos por montos superiores a 1.000 UTM sin realizar un llamado a licitación pública, ni justificar su contratación mediante un trato directo, lo que radicaría en un mal manejo de montos superiores a 40 mil millones de pesos. Adicionalmente, se indica que Junaeb ha realizado pagos por servicios licitados en dos procesos de licitación, los cuales no se realizaron finalmente. Los monto involucrados en ello se aquilatan sobre los 70 mil millones de pesos. A modo de réplica, el organismo indicó a Emol que "como institución tenemos la tranquilidad que todas las licitaciones y contratos vigentes se encuentran ejecutados en el marco de la ley de Compras Públicas, por tanto no existen procesos fuera de la normativa legal". "En base a los argumentos expuestos, los que aluden a contratos del año 2020 y 2021, se requiere una mayor información para comprender el origen del cálculo realizado para levantar la acusación sobre posibles irregularidades en el PAE (Programa de Alimentación Escolar)", sostuvieron. Y añadieron que "todo lo anterior, visibiliza la falta de análisis y antecedentes que se tiene del correcto entendimiento y funcionamiento del Programa. Desde Junaeb afirmamos que no se han realizado sobrepagos respecto a los servicios alimenticios efectivamente entregadas a cada estudiante de Chile". Cabe recordar que por este tema, la oposición acusa a Ávila de hacer caso omiso a las advertencias sobre la detección de mecanismos irregulares en la administración de los contratos privados con proveedores de las raciones alimenticias.