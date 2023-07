Nacional 09-07-2023

Junaeb responde a ex director Acevedo y asegura que cruce de datos realizado "es erróneo y antojadizo"

Este sábado Junaeb respondió al ex director de la misma entidad, Cristóbal Acevedo, quien envió una carta al diputado Héctor Ulloa (PPD), quien preside la comisión revisora de la AC contra el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, con cifras que respaldarían lo que mencionó sobre un gasto de $3.500 millones en 30 raciones. Desde el organismo aseguraron en primer lugar que las tablas difundas por él "son de elaboración propia" y "no corresponden a información oficial".

Por ejemplo, según dice el comunicado, "una de las fuentes que señala la carta es un link de nuestro portal de transparencia, que no lleva a ningún dato acerca de los pagos del servicio de alimentación en el periodo 2022. El cruce de datos que él realiza con esta información es erróneo y antojadizo, puesto que no tiene en cuenta todas las variables del programa". Agrega que "tal como explicó la directora de Junaeb, en la sesión de la Comisión de la Cámara de Diputadas y Diputados del 05 de julio, el pago del servicio mensual se compone por dos partes: una fija y una variable. La parte fija se entrega en las bases de licitación y tiene como objetivo pagar el sueldo de las trabajadoras y dar estabilidad laboral a su empleo. La parte variable corresponde al número de raciones asignadas mensualmente, según matrícula, asistencia, entre otros elementos". "La licitación se basa en un programa general que entrega desayunos, almuerzos, onces, etc., por empresa. En este sentido, las ofertas incluyen todos los tipos de raciones anteriores que las bases consideran para un territorio, y el valor final ofertado es la suma de todos los servicios para ese territorio", puntualiza.