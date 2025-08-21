Social 21-08-2025

Junior Achievement Chile, hasta el 29 de agosto: Postulaciones abiertas a programa de finanzas personales para estudiantes de segundo a cuarto medio

.

• El llamado está dirigido a establecimientos educacionales de la Región del Maule, Viña del Mar, San Felipe, Rancagua y San Fernando.



El programa "Finanzas Personales" de Junior Achievement Chile busca empoderar a estudiantes de enseñanza media con habilidades fundamentales en gestión financiera. La convocatoria es totalmente gratuita y el programa es 100% online y asincrónico, mientras que las inscripciones solo pueden hacerlas profesor y directivos del establecimiento interesado. Postulaciones abiertas hasta el 29 de agosto.



El programa incluye en su contenido, temas como ahorro, crédito, presupuesto y bancarización. Impartido a través de una plataforma en línea, los estudiantes

avanzan en módulos de manera autónoma, guiados por sus profesores, quienes son capacitados previamente por el equipo organizador. El llamado tiene especial énfasis en la Región del Maule, Viña del Mar, San Felipe, Rancagua y San Fernando.



Mediante sesiones asincrónicas y contenido interactivo, el programa fomenta la educación financiera práctica, permitiendo a los estudiantes aplicar lo aprendido a situaciones de la vida real. A través de esta metodología flexible y dinámica, los jóvenes adquieren herramientas para tomar decisiones responsables, desarrollar hábitos financieros positivos y construir un futuro financiero saludable. El programa dura 18 horas y está orientado a estudiantes de 16 a 18 años.



Magdalena Peralta, directora ejecutiva de Junior Achievement Chile, señala que: "La gran mayoría de los jóvenes se endeuda de manera muy temprana, incluso antes de salir al campo laboral, lo que obliga a que nuestro sistema escolar incorpore contenidos que permitan educar a nuestros adolescentes, familiarizarlos con la banca y fintech, así como la planificación presupuestaria".



Inscripciones en www.jachile.org/finanzaspersonales2025

