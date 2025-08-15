Social 15-08-2025

JUNJI lanza moderna plataforma para agilizar postulación a jardines infantiles



• El llamado SIM-Multipostulador simplifica los procesos de inscripción y matrícula en Educación Parvularia.



Postular a más de un jardín infantil de preferencia sin un máximo de tope y conocer las vacantes disponibles en cada unidad educativa, son algunos de los beneficios del SIM Multipostulador, la nueva herramienta tecnológica para el proceso de inscripción y matrícula de la Junta Nacional de Jardines Infantiles, JUNJI.



Esta nueva plataforma digital se desarrolló en conjunto con el Laboratorio de Gobierno y la Secretaría de Modernización, con el acompañamiento de la Subsecretaría de Educación Parvularia, Dirección de Educación Pública (DEP), Sostenedores de jardines Vía Transferencia de Fondos (VTF) y asociaciones gremiales.



El SIM-Multipostulador también dispondrá de un buscador de jardines infantiles para explorar según ubicación geográfica, comparar alternativas, conocer información relevante y elegir según sus preferencias. Además, indicará aquellos jardines infantiles que tienen vacantes disponibles y que cuentan con asignación inmediata, lo que les permitirá comenzar inmediatamente su proceso de matrícula.



“Así, se busca optimizar el proceso de inscripción y matrícula a la educación inicial pública de la JUNJI, haciéndola más simple, eficiente y transparente. De esta forma gestionamos de mejor manera las vacantes disponibles en la educación parvularia pública”, afirma la vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI, Daniela Triviño.



La implementación de esta nueva plataforma será gradual y progresiva. La primera etapa contempla las regiones de Ñuble, Maule y Aysén. Posteriormente, durante el proceso masivo del año 2026, se incorporará un nuevo grupo de regiones. A partir de ahí, el sistema continuará su expansión progresiva al resto del país.



En la región del Maule, actualmente existen cerca de 2.500 vacantes, las cuales se concentran mayoritariamente en las comunas de Talca, Curicó, Cauquenes, Linares, Parra, Molina, Colbún, Teno y Longaví, entre otras. “Con el Multipostulador, esperamos aumentar las matrículas en la región. Lo anterior es muy importante, porque nuestro compromiso es con las familias, quienes con esta moderna plataforma podrán postular a más jardines infantiles” , puntualizó la vicepresidenta ejecutiva de la JUNJI, Daniela Triviño.



