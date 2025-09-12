viernes 12 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Agricultura 12-09-2025
    Junta de Vigilancia del Río Longaví advierte: temporada con déficit hídrico superior al 30%
    Publicidad 12

    • Se solicita programación en los cultivos y cuidado del recurso a los usuarios.


    La Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes, JVRL, informa que la actual temporada presenta un preocupante déficit hídrico superior al 30% en comparación con años anteriores, lo que anticipa una situación compleja para el manejo y distribución del recurso en la cuenca.
    Según los registros más recientes, el Embalse Bullileo cuenta actualmente con 43 millones de metros cúbicos de agua, de un total de 60 millones posibles. En términos de acumulación de agua, el embalse está con 1.112 milímetros, lo que evidencia la escasez.
    La situación se agrava aún más al observar los datos de nieve. Este año se han registrado solo 1,56 centímetros, cifra considerablemente inferior a los más de 3 metros acumulados que se observaban a esta misma fecha el año pasado. Esta falta de nieve compromete el deshielo estacional que habitualmente nutre los caudales de primavera y verano.

    LLAMADO A LA PRECAUCIÓN

    Ante este escenario, desde la JVRL se hace un llamado urgente a los regantes, usuarios y comunidad en general a extremar los cuidados en el uso del recurso hídrico, proteger los canales y las obras de riego, y mantener una actitud consciente frente a la disponibilidad del agua.
    "La temporada será especialmente desafiante. Cada gota cuenta, y es fundamental que todos tomemos medidas para preservar este recurso vital", señaló el gerente técnico de la JVRL.



    Freddy Mora | Imprimir | 114

    Otras noticias

    En septiembre parte la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025, una nueva herramienta clave para la generación de estadísticas agropecuaria
    En septiembre parte la Encuesta Nacional Agropecuaria 2025, una nueva herramienta…
    Usuarias de INDAP potencian sus emprendimientos con nuevos invernaderos a través de fondo de reconstrucción del Ministerio de Hacienda
    Usuarias de INDAP potencian sus emprendimientos con nuevos invernaderos…
    Industria del arándano da inicio a temporada 2025-2026 y define estrategia para competir globalmente
    Industria del arándano da inicio a temporada 2025-2026 y define estrategia…
    CONAF Maule refuerza postulación para brigadistas forestales
    CONAF Maule refuerza postulación para brigadistas forestales
    Gobierno del Maule, Maule Alimenta y Corfo lanzan la 10° Semana de la Agroindustria Regional: una década de innovación y encadenamientos productivos
    Gobierno del Maule, Maule Alimenta y Corfo lanzan la 10° Semana de la…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para