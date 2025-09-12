Agricultura 12-09-2025

Junta de Vigilancia del Río Longaví advierte: temporada con déficit hídrico superior al 30%



• Se solicita programación en los cultivos y cuidado del recurso a los usuarios.





La Junta de Vigilancia del Río Longaví y sus Afluentes, JVRL, informa que la actual temporada presenta un preocupante déficit hídrico superior al 30% en comparación con años anteriores, lo que anticipa una situación compleja para el manejo y distribución del recurso en la cuenca.

Según los registros más recientes, el Embalse Bullileo cuenta actualmente con 43 millones de metros cúbicos de agua, de un total de 60 millones posibles. En términos de acumulación de agua, el embalse está con 1.112 milímetros, lo que evidencia la escasez.

La situación se agrava aún más al observar los datos de nieve. Este año se han registrado solo 1,56 centímetros, cifra considerablemente inferior a los más de 3 metros acumulados que se observaban a esta misma fecha el año pasado. Esta falta de nieve compromete el deshielo estacional que habitualmente nutre los caudales de primavera y verano.



LLAMADO A LA PRECAUCIÓN



Ante este escenario, desde la JVRL se hace un llamado urgente a los regantes, usuarios y comunidad en general a extremar los cuidados en el uso del recurso hídrico, proteger los canales y las obras de riego, y mantener una actitud consciente frente a la disponibilidad del agua.

"La temporada será especialmente desafiante. Cada gota cuenta, y es fundamental que todos tomemos medidas para preservar este recurso vital", señaló el gerente técnico de la JVRL.







