Agricultura 06-11-2026

Junta de Vigilancia del Río Maule inicia proceso para incorporar las aguas subterráneas a su gestión

• Cerca de 100 personas participaron en el 2° Seminario de Aguas Subterráneas, organizado junto a Riego Maule Sur, que reunió a especialistas y representantes del sector para analizar los desafíos de la gestión integrada de los recursos hídricos en la cuenca.



Con una convocatoria cercana a las 100 personas se desarrolló el 2° Seminario de Aguas Subterráneas: Clave para la seguridad hídrica del Maule, organizado por la Junta de Vigilancia del Río Maule (JVRM) y Riego Maule Sur, instancia que permitió reunir a especialistas, representantes de organizaciones de usuarios de aguas, instituciones públicas y actores vinculados a la gestión hídrica para abordar los desafíos y oportunidades que presenta el uso y administración de los acuíferos.

El encuentro contó con exposiciones de destacados especialistas, entre ellos el asesor de la Dirección General de Aguas (DGA), Hipólito Zañartu y el hidrogeólogo Eugenio Celedón, quienes aportaron antecedentes técnicos y visiones sobre la disponibilidad, funcionamiento, regulación y gobernanza de las aguas subterráneas, además de su relación con las aguas superficiales.

Para el presidente de la Junta de Vigilancia del Río Maule, Juan Pablo Herrera, este encuentro representa un paso necesario para que las organizaciones de usuarios puedan responder a los cambios que enfrenta la gestión del agua. El representante comentó que “tenemos que ponernos a tono con los cambios. Hoy, las aguas subterráneas son muy importantes y, a futuro, pueden ser un recurso que nos asegure el riego y el consumo humano. Son un componente fundamental en el funcionamiento de las cuencas y por eso queremos incorporarlas a nuestra gestión. Cómo hacerlo es la parte difícil, porque existen diferentes visiones... Precisamente, para estar informados y contribuir a esta discusión, debemos generar espacios como este seminario”.

En esa línea, Herrera enfatizó la importancia de que las organizaciones de usuarios participen activamente en la discusión sobre el futuro de la gobernanza hídrica, diciendo que “si no tenemos una posición, nos impondrán posiciones, y eso no queremos. Lo que buscamos es que, a través del diálogo y el conocimiento, podamos llegar a acuerdos para trabajar hacia adelante”.

La importancia de comprender y administrar los acuíferos

Durante su exposición, el ingeniero y especialista Eugenio Celedón abordó aspectos relacionados con la disponibilidad, características y funcionamiento de los acuíferos, así como la necesidad de fortalecer su administración mediante organizaciones de usuarios.

Celedón destacó que las aguas subterráneas constituyen un recurso estratégico que debe ser protegido y cuya utilización requiere comprender su comportamiento a lo largo del tiempo, considerando los procesos de recuperación durante los períodos húmedos y su disponibilidad en distintas épocas del año.

Uno de los principales planteamientos de su presentación fue la necesidad de fortalecer la articulación entre las juntas de vigilancia y las comunidades de aguas subterráneas (CAS), contempladas en el Código de Aguas. “Las juntas de vigilancia, que son las que administran y operan los cauces naturales de la cuenca, debiesen complementarse con las organizaciones de usuarios de aguas subterráneas. Estas organizaciones deberían fomentarse no solamente en los acuíferos restringidos, sino también para comprender que ambos recursos son interdependientes y debiesen administrarse de manera común”, planteó.

En este sentido, agregó que las aguas superficiales y subterráneas se afectan mutuamente, por lo que su administración coordinada permitiría abordar problemáticas compartidas y desarrollar soluciones integrales que beneficien a ambos tipos de usuarios.

El especialista también profundizó en las características geológicas de los acuíferos, explicando que su configuración responde a procesos tectónicos y a la formación de las cuencas, lo que determina distintas condiciones de profundidad, almacenamiento y circulación del agua subterránea.

UN PROCESO QUE RECIÉN COMIENZA

El seminario marca el inicio de una nueva etapa para la Junta de Vigilancia del Río Maule, que se encuentra trabajando en la modificación de sus estatutos con el propósito de incorporar formalmente la gestión de las aguas subterráneas dentro de sus atribuciones.

Este proceso busca avanzar hacia una mirada integral de la cuenca, reconociendo la estrecha relación entre las aguas superficiales y subterráneas y la importancia de contar con mecanismos de coordinación, conocimiento técnico y participación de los distintos usuarios.

Como continuidad de este trabajo, la organización proyecta realizar un nuevo seminario dentro de cinco meses, instancia en la que espera profundizar los contenidos abordados y conocer experiencias de Comunidades de Aguas Subterráneas (CAS) que ya se encuentran constituidas y en funcionamiento en Chile.

De esta manera, la Junta de Vigilancia del Río Maule busca mantener abierto un espacio de conversación y colaboración que permita avanzar hacia una gobernanza hídrica acorde con los nuevos desafíos de la cuenca, fortaleciendo la seguridad hídrica y la sostenibilidad del recurso para las actuales y futuras generaciones.

