Nacional 03-06-2023

Justicia sobreseyó a Felipe Berríos en causa por supuesto abuso

El Duodécimo Juzgado de Garantía de Santiago sobreseyó al sacerdote Felipe Berríos por una de las denuncias, patrocinadas por la Fundación para la Confianza, en la que se le acusó de abuso sexual.

Según informó La Tercera PM, se trata de un caso en que el influyente religioso –quien renunció a la Compañía de Jesús– se había autodenunciado ante la Justicia ordinaria, después de la apertura de una investigación previa canónica en mayo de 2022 por "actos de significación sexual".

El objetivo del exjesuita al autodenunciarse era precisamente tener la posibilidad de defenderse ante los tribunales y poder demostrar su inocencia, lo que consiguió.

De acuerdo con el vespertino, tras una indagatoria que lideró la fiscal experta en delitos sexuales Jazmín Salech, la Fiscalía había decidido no perseverar en contra del prelado, pero su defensa solicitó que fuera sobreseído, arguyendo la inexistencia de delito, lo que fue acogido por el tribunal.

Con este fallo se extingue la posibilidad de que Berríos vuelva a ser perseguido por los mismos hechos.

"Que un tribunal de la República haya concluido que los hechos descritos por una de las denunciantes, incluso si fueran ciertos, no son constitutivos de delito, es una manifestación evidente de la cuestionable calidad de las acusaciones que se formularon públicamente contra Felipe Berrios y, en particular, las que patrocinó la Fundación para la Confianza", dijo a La Tercera PM el abogado del sacerdote, Julián López.