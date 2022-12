Opinión 21-12-2022

JUVENTUD DIVINO TESORO







Luis Valentín Ferrada V.



Recordaba Camilo José Cela haber visitado a su amigo Pablo Picasso al cumplir éste ochenta y tantos años de los noventa y uno que alcanzó.

- ¡ Qué bien y joven te ves Pablo…! … le expresó al abrazarlo. A lo que el festejado respondió:

- ¡Desengañate Camino José… cuando se es joven, se lo es para toda la vida”.

A los 104 años de edad, nuestro Nicanor Parra era todavía joven; y despertaba emoción entre la juventud, que lo admiraba como uno más de ellos.

La juventud es una hermosa virtud personal; y no un manojo de hojas de calendario cayendo sucesivamente del árbol de la vida.

Hay quienes nacen y mueren jóvenes; y otros, quizás los más, que nacen y mueren viejos. Además los viejos admiten clasificaciones. Un “viejo de mierda” es un viejo al cubo.

A los viejos de mente y corazón les desagradan los jóvenes. Es la luz y la sombra en batalla perpetua. La pesada ancla del pasado sujeta a los primeros; la necesidad de volar conquistando nuevas fronteras impulsa a los segundos. Alas plegadas los unos; abiertas y desplegadas los otros. Unos enarbolando las banderas fatales del escepticismo, la duda, la sospecha, la incredulidad, lo negativo; los otros las del optimismo creador, las ilusiones y esperanzas. Banderas pardas, a media asta y de duelo las viejas; luminosas, más limpias, de colores vivos las nuevas.

Entre ambas mentalidades – la rancia y la juvenil - se torna imposible la comprensión, la comunicación, el entendimiento y el concilio. Hay demasiada distancia entre un viejo cascarrabia y un joven alegre. “No se copian”…diría un antiguo telegrafista.

Oímos decir por todas partes, a todas horas del día : ¡los jóvenes de hoy son informales, irrespetuosos, faltos de experiencia, malhablados, incultos, insolentes, audaces, desobedientes, desordenados, irreverentes, groseros, desvergonzados, atrevidos, violentos …!

Los viejos – según los viejos – piensan representar el sentido de la corrección en cuanto piensan, hacen y dicen. La vejez, la experiencia, los caminos recorridos, les harían irreprochables. Los viejos creen ser más sabios y, los jóvenes, discípulos desaprovechados.

¡ Gracias a Dios ¡ … Nada de lo anterior es verdadero. Además, es injusto.

Interesa demostrar esto último para recuperar la indispensable relación entre las sucesivas generaciones. Para que la posta corra. Para que la correa transmisora de valores, tradiciones, formas de ser y de vivir, recogidas durante siglos por una humanidad que se mantuvo siempre en evolución avance sin atascarse, con sus engranajes limpios.

¿Es justo sancionar a alguien por no tener aquello que nunca recibió o le fue quitado ?...

¿Es justo que aquel que quebró las piernas a otro, después lo critique por ser cojo?...

¿Es justo culpar de maleducado, a quien tuvo malos educadores?...

¡No… no es justo!

La inmensa mayoría de nuestros jóvenes, e buenas personas inteligentes, observan al presente conductas inapropiadas porque no recibieron de nuestra generación una buena formación ética ni cultural durante largos decenios. La crisis de Chile, en pocas palabras, es la crisis de su educación y formación de sus juventudes. Nosotros, la generación de sus padres, somos los responsables del desvarío; y no nuestra juventud que ha debido padecerlo.

Nuestra juventud en el fondo lo sabe; por esto no guardan respeto ni confianza en nosotros. Por esto llevan una pena y una rabia escondida en el alma. Por esto se rebelan. Nuestra generación tiene una gruesa cuenta pendiente con nuestra juventud; y no se hace nada serio e importante por saldarla. Vamos a morir al debe.

Observe usted algunos ejemplos sencillos:

Nuestros jóvenes, salvo excepciones, saben poco o nada de historia, de filosofía, de educación cívica, de arte clásico, de cultura, de lectura de libros y de pensamientos de grandes intelectuales universales. Es cierto.

Pero… ¿quienes eliminaron en los programas en Liceos y Colegios las clases sobre estas materias ?... ¿ Fuimos nosotros los viejos, o ellos los jóvenes ? …

¿Quiénes eliminaron las Escuelas Normales de Profesores, joyas de la educación chilena por más de un siglo?... ¿ Los viejos o los jóvenes?

¿Quiénes eliminaron el Instituto Pedagógico de Chile, con cien o más años de existencia, corona mayor de nuestra sociedad, labrada en el siglo XIX por los mayores talentos que nuestro país ha tenido?...

¿Quiénes han permitido la destrucción del Instituto Nacional, fundado en los albores de la Independencia, cuna de miles de profesionales del más alto nivel… llegando a proponer, incluso, su cierre temporal o definitivo? … ¿Los viejos o los jóvenes?...

¿Quiénes les hemos dicho a nuestra juventud, por largos cuarenta años que, en esta vida es más importante acumular bienes materiales y no, en cambio, ser mejores personas éticas, cultas y bien educadas?... ¿ Quien dijo desde la Presidencia de la República que la educación era un bien de consumo?... ¿Acaso un joven inexperto?...

¡NO!... Todo lo anterior y más corre por nuestra cuenta. La cuenta de la generación que ya va de salida. Ninguna responsabilidad llevan en este desastre que aflige a nuestros jóvenes.

Sin embargo, nos sentimos decepcionados al ver los caminos que nuestra juventud recorre. Esos malos y pedregosos caminos por los cuales nosotros les dirigimos.

¿No hay actualmente en Chile unos 750.000 muchachos menores de 28 años que no trabajan, no estudian, no hacen nada útil para ellos mismos y la sociedad?... Los llaman “los NINI”… pero no existe un solo plan de inclusión social pensado en resolver sus futuros. Los viejos les llamarán “vándalos”, “delincuentes”, “bárbaros” o “desalmados”; yo les llamaría los desheredados de un trágico destino; los huérfanos de una sociedad enferma; los olvidados de toda suerte.

Los viejos nos encontramos detenidos en la línea de desvío de nuestra última estación, en el punta de rieles de nuestras existencias. En la estación de una aldea pronta a ser abandonada.

Nuestra juventud va en viaje hacia un nuevo mundo diferente, en el tren ultra rápido de la tecnología (que ellos conocen y nosotros no conocemos ni conoceremos).

Ellos – aunque no lo parezca superficialmente - son en amplia mayoría buenas personas, idealistas, llenos de entusiasmos y osadías, talentosos y capaces … Seguramente, ellos podrán entregar a sus hijos, al otro lado del ancho río que están cruzando entre dos épocas, aquello de lo cual nosotros ciegamente les privamos. Mea culpa. Abránquil, Diciembre 2022.