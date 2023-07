Deportes 20-07-2023

Juventud Guadalupe viaja a Curicó para quedarse con la llave

Partido de vuelta se juega este sábado a las 15:30 horas en el estadio ANFA de la ciudad de las tortas

Fue un duelo muy pragmático. Con dos equipos que buscaban con ansiedad llegar a la final de la Copa en 35 años. El elenco de Guadalupe, es un equipo quitado de bulla, donde su humildad es su principal arma y lo ha demostrado en la mayoría de los partidos. Es más, le anularon un gol legítimo que no fue sancionado. Una de las oportunidades mas claras fue la que tuvo el jugador Alfonso González, que en el área sacó un potente remate que manoteo el ex arquero profesional Juan Martínez.

El técnico Eduardo Tapia, confía en sus dirigidos: “creo que el encuentro de vuelta, será tan parejo como el que se jugó acá. Nos vamos a ir a jugar la opción con todo porque tengo confianza en mis jugadores, la verdad que somos merecedores de estar en esta instancia porque jugamos de buena manera ante un rival muy complicado, con oficio, un arquero experimentado. Nos queda la tranquilidad que representamos de muy buena manera a la comuna. En el segundo tiempo superemos a Curicó y los metimos en su arco, nos faltó esa tranquilidad que hay que tener en estas ocasiones para definir como la de Alfonso, que no se lo que le paso. Pero, analizando el partido fuimos superiores, sabemos que la vuelta será en una cancha mas chica y se superficie sintética, pero nuestro equipo es intenso y quedo demostrado que en físico también les pasmaos por arriba, vamos a presionar porque tenemos méritos de sobra para poder quedarnos con el paso a la final. Guadalupe, es un cuadro competitivo donde nadie nos pase por delante, hemos recibido solo 4 goles, en todas estas eliminatorias, vamos invictos. Solo, tenemos que afinar las oportunidades frente al arco para concretarlas y seguir con una solvencia en lo defensivo. A pesar que la llave queda abierta, no perdemos la Fe de jugar una final regional en esta categoría de 35 años, con dos escuadras de nuestra comuna “.

Otro de los jugadores que realizo un buen partido, en Juventud Guadalupe fue Eric Vergara: “lamentablemente no pudimos marcar, sabemos que el futbol se gana con goles. Creo que hicimos un tremendo partido, luchamos, pero no entro el balón. En Curicó, tenemos que ir con todo, para buscar esos puntos y llegar a la final. No supimos aprovechar la ventaja numérica, el futbol te da revancha y el próximo sábado lo daremos todo, para eso vamos a trabajar”,

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo