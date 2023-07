Deportes 04-07-2023

Juventud Guadalupe y Oscar Bonilla están entre los mejores cuatro equipos en la serie de 35 a nivel regional

El nivel del fútbol amateur en Linares, es superlativo. Lo que refleja sin duda que dos instituciones de nuestra comuna estén entre las cuatro mejores en la categoría de 35. Juventud Guadalupe institución que está haciendo historia, de la Asociación Linares de Futbol Amateur, y Oscar Bonilla de la Víctor Zavala Bravo que también esta por primera vez en esta instancia.

Fuimos testigos oculares del duelo que protagonizaron las escuadras de Guadalupe con Caupolicán de Cauquenes. Un partido donde los linarenses marcaron la diferencia en el primer tiempo a través de un lanzamiento penal ejecutado por Pedro Rojas. En el campo de juego fue muy superior Guadalupe, que perfectamente pudo haber alargado las cifras, tuvo varias ocasiones, pero la victoria por la mínima fue suficiente para un elenco que mucha humildad sigue escalando a nivel regional y por primera vez clasificando entre los cuatro mejores de la región.

BONILLA SUFRIÓ PERO CLASIFICÓ

El equipo de Oscar Bonilla, no tuvo un periplo tranquilo en la Sagrada Familia, estuvo a minutos de haberse quedado en el camino. La experiencia de sus jugadores incluso en inferioridad numérica, fue fundamental para dar vuelta primero el marcador, puesto que estaba perdiendo hasta los 30 minutos, donde consiguió la igualdad. Lo que obligo el pase a la tanda de penales, donde no pudo contar con la madurez de su portero, Sepúlveda, que fue expulsado en los últimos minutos de compromiso.

Por motivos laborales hubo muchos jugadores que no pudieron viajar para enfrentar al elenco de Cachorros, y uno de ellos fue el arquero suplente. Por eso la dupla Chacón – Leiva, tuvo que apostar por Damián Gatica, que es jugador de cancha, pero que ya tenia conocimiento de estar bajo los tres tubos.

En la definición de los penales, fue Zenteno, quien comenzó la serie anotando para Bonilla, luego Leiva, para Cachorros. Fue un epilogo con un infartante, puesto que los dos jugadores de apellido Godoy uno de Bonilla y el otro de Cachorros, desperdiciaron las anotaciones desde el punto penal. En la quinta ejecución, Alegría anotó para Bonilla. Mientras que Campos, no pudo anotar para el equipo de Sagrada Familia, tras una atajada magistral de Gatica, que al final se transformó en el héroe de la jornada. Al final Oscar Bonilla, logro un trabajado y dramático triunfo desde los doce pasos.



SEMIFINALES AL ROJO VIVO

En ANFA, regional, se realizó el sorteo donde quedaron listas las llaves y los equipos linarenses debutarán en calidad de local. Guadalupe frente a Curicó Unido Amateur y Oscar Bonilla con Galpones de Río Claro. Las canchas aún no se deciden puesto que Deportes Linares jugará de local ante Real San Joaquín este sábado.

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo