Deportes 06-07-2025

Karateca del programa Crecer en Movimiento del IND es la campeona en Sudamericano en Brasil

- La disciplina y constancia son uno de los pilares que guían el desempeño de la deportista molinense, no por nada, registra un 98% de asistencia a sus entrenamientos durante toda esta temporada

Si bien los resultados en las diversas competencias no son el objetivo primordial al que apunta el programa Crecer en Movimiento del Instituto Nacional de Deportes, siendo más bien el aspecto formativo, desde la entidad en el Maule se destacó el logro de una de sus deportistas a tan temprana edad.

Se trata de la karateca molinense, Valentina Astudillo Díaz (10 años), quien se colgó la medalla de oro en el reciente Sudamericano de la especialidad que se lleva a cabo por estos días en Recife, Brasil.

La deportista perteneciente al Dojo Molina Ken Shin Kan, fue la campeona de la categoría Under 12 (+47), dejando en el camino a grandes exponentes mayores que ella.

El Seremi del Deporte, Iván Sepúlveda, valoró el logro y señaló: “Nos alegramos que Valentina haya tenido este resultado, que más allá de una medalla de oro, es el producto de su dedicación y compromiso con el deporte desde la temprana edad, que es también uno de los mandatos que tenemos del Gobierno encabezado por Gabriel Boric”.

Por su parte el Director Regional del IND, destacó el compromiso de la karateca, su familia y su sensei, Marco Ulloa: “Si bien la deportista es la que sube al podio, detrás de eso hay un gran esfuerzo compartido, de su familia, de su técnico y de todos quienes hacen la sinergia para que se obtengan resultados. Nos sentimos orgullosos de que esta experiencia haya sido satisfactoria para todos actores los vinculados a esta maravillosa gesta”.