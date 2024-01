Opinión 30-01-2024

LA APATIA

La apatía es una falta de interés o emociones hacia las cosas, según los estoicos debemos eliminarla buscando y cultivando el sentido de compromiso y pasión por la vida, la apatía impide el desarrollo de nuestras capacidades y nos aleja de las conexiones sociales y emocionales con los demás.

La apatía se desvanece si estamos presentes y comprometidos; Sal de ti mismo con causas más grandes y justas colaborando en la medida de tus fuerzas, cultivar nuestro jardín interior por pequeño que sea mejorarando a nosotros mismos.

La apatía consume al ser humano perdiendo toda identidad y confianza en uno mismo, no permitas que la apatía entre o golpee tu puerta porque ella se quedara allí y no permitirá que vivas la vida más intensamente.

La apatía es un signo de egoísmo que distrae al ser humano ;La superación individual debe ser permanente, el ser debe sentir el deseo de una búsqueda constante de que la vida tiene valor siempre y compartirla con los demás superando las adversidades y no perder nunca la visión y la motivación por ella .

La apatía pierde toda sustento desterrándola siempre acompañando a la no deseada compañía “La soledad. “





Luis Flores Tobella.