Social 19-07-2023

La apuesta de Mercado Libre por la región del Maule: ¿Cuáles son las novedades logísticas?



• Un centro logístico de 2.500 m2 y la activación de distintos centros de envíos son algunas de las iniciativas con las que la empresa de tecnología busca potenciar su estrategia en la región.





Desde hace casi 2 años, la empresa de eCommerce Mercado Libre cuenta con un Centro de Distribución Zonal en Talca, un establecimiento de 2.500 m2 con el cual buscan reforzar la experiencia de compra de todos los consumidores de la región de Maule:





“Aumentar nuestras capacidades logísticas ha sido clave para afrontar el crecimiento que hemos vivido y mantener los niveles de velocidad y servicio que nos caracterizan. Con este centro logístico estamos apuntando a ofrecer entregas cada vez más rápidas a todos los usuarios del sector. Forma parte de una estrategia enfocada en derribar barreras geográficas, ofreciendo la misma experiencia de compra a lo largo de todo el país”, comentó Alan Meyer, Director General de Mercado Libre Chile.





La bodega corresponde a un centro de última milla: “Aquí no se almacenan productos, sino que se agiliza la distribución final de los productos comprados en Mercado Libre. Tiene capacidad para recibir unos 12.500 paquetes diarios y se gestionan rutas de despacho para sectores como: Curicó, Teno, Sarmiento, La Montaña, Lontué, Molina, Talca, San Clemente, Colbún, Linares, entre otros” explica.





Se estima que su operación en un día peak genera alrededor de 200 puestos de trabajo, directos e indirectos, considerando al equipo local, los operadores, guardias y coordinadores, además conductores y peonetas de las empresas de transporte con las que funciona. Así, en un día de alto movimiento, más de 135 vehículos salen a ruta para distribución.





Otra modalidad interesante que ha lanzado Mercado Libre en la región es la habilitación de centros de envíos. Esto da la posibilidad a vendedores de Mercado Libre de enviar paquetes a través de pequeños locales comerciales, y a compradores, de ir a retirar o devolver sus paquetes en el horario que más les acomode.





“Es un formato que aporta bastante conveniencia. Por ejemplo, los consumidores pueden ir a retirar su producto a un local de barrio que les quede cercano, si por algún motivo no quieren entrega en domicilio: ya sea por ausencia de conserje, porque no se encontraran para recibirlo, porque prefieren que les quede de camino al trabajo, etc. Incluso estos puntos pueden operar como centro de devoluciones, para hacer devoluciones sin tener que ir a una oficina de correos a dejar el producto”, agrega.





Estos centros de envíos están presentes en lugares como Maule, Curicó, Talca, siendo a la fecha más de 28 en la región. Esperan que el número siga creciendo.