Opinión 21-05-2023

La Ascensión del Señor Domingo, 21 de mayo de 2023

La Ascensión del Señor es una fiesta de grandísima esperanza para los que creemos en Jesucristo y seguimos su Palabra, porque sabemos que primero se fue Él al Cielo, pero la celebración de este misterio nos da la seguridad de que también nosotros podemos seguirle allí. Así nos lo había dicho Jesucristo al anunciar su partida: “En la Casa de mi Padre hay muchas mansiones, y voy allá a prepararles un lugar... Volveré y los llevaré junto a Mí, para que donde Yo estoy, estén también ustedes” (Jn 14,2-3).



Sabemos que el derecho al Cielo ya nos ha sido adquirido por Jesucristo y que Él nos ha preparado un lugar a cada uno de nosotros. No lo dejemos vacío. ¿Cómo llegamos? Bueno… hay que vivir en esta vida de tal forma que merezcamos ocupar ese lugar.



1.- Esta solemne festividad nos recuerda también algo que nos dijo en otra oportunidad: “Donde está tu tesoro, allí está tu corazón” (Mt 6, 21). ¿Cuál, entonces, debe ser nuestro tesoro y dónde debe estar nuestro corazón? Nuestro tesoro no puede ser menos que Dios y las cosas de Dios; nuestro corazón tiene que estar puesto en el Cielo, donde Cristo ya está esperando por cada uno de nosotros.



2.- La Segunda Lectura nos narra cómo San Pablo ora con mucho entusiasmo porque “el Padre de la gloria les conceda espíritu de sabiduría y de reflexión para conocerlo, para que ilumine vuestras mentes de manera que comprendan cuál es la esperanza a la cual estamos llamados y cuán gloriosa y rica es la herencia que Dios da a los que son suyos” (Ef 1, 17-23). Recordemos cómo fueron los sucesos después de la Resurrección del Señor. Sabemos que Jesucristo les dio a sus Apóstoles y discípulos muchas pruebas de que estaba vivo, pues durante cuarenta días se les estuvo apareciendo y les hizo ver que realmente había resucitado.



3.- Uno de esos días, ante el asombro de ellos, se les apareció y les dijo: “¿Por qué se asustan tanto y por qué dudan? Miren mis manos y mis pies. Soy Yo mismo. Tóquenme y fíjense que un espíritu no tiene carne y huesos, como ustedes ven que tengo Yo”. Les mostró, entonces, las heridas de sus manos y sus pies, y para que no les quedara duda de que no era un fantasma, sino Él mismo en cuerpo y alma, les pidió algo de comer y comió delante de ellos. (Lc 24, 36-42).



4.- El último de esos cuarenta días los citó al Monte de los Olivos; allí les anunció que muy pronto recibirían el Espíritu Santo que los fortalecería para la tarea de llevar su mensaje de salvación a todo el mundo, les dio sus últimas instrucciones, y poco a poco “se fue elevando a la vista de ellos” (Hech 1, 1-11 y Mt 28, 16-20). ¡Cómo sería esa escena! Si la Transfiguración del Señor fue algo tan impresionante, ¡cómo sería la Ascensión! Quedaron todos los presentes tan impactados que aún después de haber desaparecido Jesús, ocultado por una nube, seguían mirando fijamente al Cielo.

Fue, entonces, cuando dos Ángeles interrumpieron ese éxtasis colectivo de amor, de nostalgia, de admiración viendo al Señor. Jesús Resucitado radiantísimo ahora había ascendido al Cielo. Los Ángeles les dijeron: “¿Qué hacen ahí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que los ha dejado para subir al Cielo, volverá como lo han visto alejarse” (Hech 1,11).



5.- Importantísimo recordar ese anuncio profético de los Ángeles sobre la Segunda Venida de Jesucristo, en la que volverá de igual manera: en gloria y desde el Cielo. Importantísimo porque Jesús volverá, pero no aparecerá entre nosotros como uno más, como vino hace dos mil años, sino que vendrá como llegan los relámpagos: de sorpresa, deslumbrante, de manera impactante, posiblemente en medio de un ruido estremecedor, porque vendrá en gloria desde el Cielo. Y en ese momento volverá como Juez a establecer su reinado definitivo.



Así lo reconocemos cada vez que rezamos el Credo: de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su Reino no tendrá fin.



6.- Esto es importante recordarlo porque el mismo Jesucristo nos anunció que muchos vendrán haciéndose pasar por Él, haciendo prodigios, tratando de asemejarse a Él, llamándose -como Él- “Cristo”, declarándose Mesías y enseñando falsedades.



“Miren que se los he advertido de antemano”, nos dice el Señor. “Por lo tanto, si alguien les dice: ¡Está en tal lugar!, no lo crean. Pues cuando venga el Hijo del Hombre será como un relámpago que parte del oriente y brilla hasta el poniente” (Mt 24, 21-28). Será como lo anunciaron los Ángeles después de la Ascensión: Cristo volverá como se fue ¡glorioso y triunfante!



7.- La Ascensión de Jesucristo al Cielo glorioso en cuerpo y alma nos despierta el anhelo de Cielo, nos reaviva la esperanza de nuestra futura inmortalidad, también gloriosos en cuerpo y alma, como Él, para disfrutar con Él y en Él de una felicidad completa, perfecta y para siempre. Esta es la esperanza a la cual hemos sido llamados! ¡Esta es la herencia que nos ha sido ofrecida!



Creer en el cielo, supone poseer una intimidad, donde Dios es el centro. La oración, es un llamado inspirado por el Espíritu Santo a crecer en el amor y santidad. La mentalidad de un cristiano es muy diferente a los que están atrapados en el individualismo, el consumismo, el materialismo y fanatismos sectarios. La oración sincera construye con la ayuda de Dios una forma de pensar, sentir, actuar, etc. como un hijo de Dios. La Eucaristía es un encuentro con Dios en este tiempo de misericordia divina. Una sociedad cristiana se hace posible como una esperanza que nutre el anhelo resurrección y vida eterna.



CONCLUSION:

La fuerza poderosa de Dios que resucitó a Cristo de entre los muertos y lo hizo ascender a los Cielos para sentarse a la derecha del Padre, nos resucitará también a nosotros y nos hará reinar con Él en su gloria por siempre. Amén.







(*)Mario A. Díaz Molina es Profesor de Religión y Filosofía. Licenciado en Educación. Egresado de la Universidad Católica del Maule.