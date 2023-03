Opinión 02-03-2023

La ausencia de Horacio Bascuñán Mora



(Carlos Yáñez Olave)



Nuestro dolor, no es sólo para quienes conocimos a Horacio Bascuñán, lo es también para la bella luna que, a veces acompañaba a éste cruzando la cordillera, pisando espinas, escarchas, hielo y rocas como cuchillos hiriendo sus pies. Ella también está apenada, incompleta, triste y sin brillo. Un poeta que se inspiraba en esta...ha callado su voz para siempre.

Mi señora comentó:... mírala, algo tiene la Luna!

Respondí con tristeza - está opacada por huellas de lágrimas y no sé porque llora, si Horacio ahora está descansando y nosotros llorando.

Las lágrimas de dolor familiar no permiten gritar el llanto, el corazón lo silencia con sus latidos recitando aquellos sensibles poemas.

No veo mis lágrimas, pero sí escucho y recuerdo aquella voz gruesa, profunda y serena recitando poemas y relatando cuentos.

Ahora en mi imaginación se proyecta a este gran amigo estrechando la mano de su compañero Jorge Bernabé.Se abrazan recordando sus poesías...

En tanto,un hermano argentino (quien en este instante me llama al celular... GERMÁN GOROSITO) lo llora más que nosotros, puesto se que le ofreció su noble amistad y protección a un chileno que el cruel destino lo obligó a cruzar pisando hielos y espinas, hambre y sed , para evitar una tortura mortal...

Pero, Dios le tenía al otro lado de la Cordillera a su ángel que lo vio llegar y también, ahora partir.

En las páginas azules del cielo , escribirá sus cuentos recitando sus poemas.

En tanto, nosotros esperamos aquel día en que otra vez nos encontraremos.