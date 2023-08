Opinión 12-08-2023

“La automedicación de glucocorticoides en Chile”

Mauricio Muñoz Llanos

Director Química y Farmacia

Universidad Andrés Bello

Concepción.







En los últimos años, hemos sido testigos de un preocupante aumento en la automedicación de glucocorticoides, como betametasona o prednisona, en nuestro país. Estos medicamentos, conocidos por sus propiedades antiinflamatorias y su efecto en el sistema inmunológico, son recetados por profesionales de la salud para tratar diversas condiciones médicas como alergias, enfermedades respiratorias, terapia inmunosupresora, bursitis, por nombrar algunas. Sin embargo, su mal uso y abuso pueden tener consecuencias graves para la salud.

La automedicación de glucocorticoides implica el uso de estos medicamentos sin la supervisión ni prescripción de un médico. Esto puede ocurrir por diversas razones, como la facilidad de acceso a estos fármacos en algunas farmacias sin necesidad de una receta médica, la falta de conciencia sobre los riesgos asociados o la búsqueda de una solución rápida para aliviar síntomas molestos.

Es importante destacar que los glucocorticoides son medicamentos de alta potencia y su uso inadecuado puede tener consecuencias negativas en la salud. Uno de los riesgos más significativos es el desarrollo de efectos secundarios graves, como el aumento de la presión arterial, aumento de la glicemia, la supresión del sistema inmunológico, el desequilibrio hormonal, la osteoporosis y la aparición de infecciones oportunistas.

Además, la automedicación de glucocorticoides puede enmascarar enfermedades subyacentes, ya que estos fármacos pueden aliviar temporalmente los síntomas sin tratar la causa raíz. Esto puede llevar a un retraso en el diagnóstico y tratamiento adecuado de condiciones médicas importantes, poniendo en peligro la salud del individuo.

Es fundamental comprender que los glucocorticoides deben ser utilizados bajo la supervisión de un médico, quien evaluará la necesidad de su uso, determinará la dosis adecuada y la duración del tratamiento, y realizará un seguimiento para evaluar la respuesta y ajustar si es necesario.

El mensaje es claro: no arriesgues tu salud automedicándote con glucocorticoides. Si presentas síntomas o molestias, busca atención médica profesional. Un médico calificado evaluará tu condición, realizará los exámenes necesarios y te brindará el tratamiento adecuado, considerando tu historial médico, tus condiciones de salud y cualquier otro medicamento que estés tomando.

Asimismo, es fundamental promover la educación y conciencia sobre el uso adecuado de los medicamentos, incluidos los glucocorticoides. Las autoridades de salud, los profesionales médicos y los medios de comunicación tienen un papel importante en difundir información veraz y promover una cultura de responsabilidad en la salud.

En conclusión, la automedicación de glucocorticoides en Chile es un problema que debemos abordar con urgencia. La salud no es un tema para tomar a la ligera, y es nuestra responsabilidad cuidarla de manera responsable. No pongas en riesgo tu bienestar, busca siempre la atención médica adecuada y confía en los profesionales de la salud para recibir el tratamiento adecuado. Juntos podemos promover una cultura de salud basada en la responsabilidad