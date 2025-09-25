Opinión 25-09-2025

La brecha invisible: Nativos digitales, docentes y el desafío de enseñar en tiempos de IA Marcelo Contreras, gerente Fundación Santillana Chile



Los niños, niñas y adolescentes (NNA) de hoy son verdaderos nativos digitales. Desde sus primeros años, han crecido en un entorno mediado por pantallas, conectividad y herramientas tecnológicas que integran con naturalidad en su vida cotidiana. La Inteligencia Artificial (IA) no es una novedad disruptiva para ellos, sino una extensión de sus hábitos de aprendizaje, comunicación y entretenimiento.



Para los estudiantes, explorar aplicaciones de IA en tareas, proyectos escolares o incluso en la organización de sus rutinas, resulta cada vez más natural. Sin embargo, para muchos docentes este escenario aún se percibe como desafiante. La pregunta que planteaba Marc Prensky en su ensayo “Digital Natives, Digital Immigrants” (2001) sigue vigente, ¿Cómo pueden los inmigrantes digitales -los profesores que aprendieron en un mundo análogo- enseñar a quienes manejan múltiples estímulos simultáneos, prefieren imágenes sobre textos y buscan experiencias inmersivas en lugar de clases expositivas?



La respuesta no está en competir con la IA ni en verla como una amenaza, sino en replantear el rol docente. La IA no reemplaza a los profesores; por el contrario, los potencia como guías, facilitadores y orientadores críticos. Para lograrlo, la formación docente debe considerar no sólo las competencias técnicas, sino también aspectos éticos y pedagógicos. Se trata de desaprender para volver a aprender, aplicar innovación con rigor, y rediseñar los espacios de enseñanza a la par de estos cambios.



El informe de UNICEF “Transformando el sistema educativo para aprendizaje digital” (2022) refuerza esta mirada. El documento, señala que la dimensión digital debe ser abordada transversalmente en escuelas y hogares, y que la formación de padres, madres y educadores es crucial. La Observación General N°25 del Comité de Derechos del Niño indica que no basta con restringir horarios de conexión, lo que se necesita es acompañamiento activo que ayude a los NNA a navegar en sus experiencias digitales con seguridad, reflexión y bienestar.



Si bien cifras del estudio Kids Online Chile 2022 muestran avances en la capacitación docente – aproximadamente un 90% de los(as) directores(as) reportando talleres lectivos en sus establecimientos- todavía persisten brechas de conectividad, acceso a dispositivos y, sobre todo, en el enfoque pedagógico. Los desafíos de la IA nos exigen superar la capacitación instrumental y avanzar hacia una educación digital integral, donde los docentes se conviertan en mediadores de aprendizajes significativos en un mundo cada vez más complejo y automatizado.



Es en este entendimiento que, desde Fundación Santillana Chile, junto a Fundación Telefónica y ProFuturo, realizaremos -este 09 de octubre- el seminario “Inteligencia Artificial en la Educación”, el que abordará la relevancia de la IA en el ámbito educativo, considerando su evolución tecnológica y el impacto que ejerce en la vida cotidiana; además de la presentación de casos de éxito internacional. Los speakers son destacadas personalidades del mundo académico y tecnológico: Richard Culatta, CEO de International Society for Technology in Education (ISTE); Charles Fadel, Fundador del CCR y presidente del Comité de Educación del BIAC (OCDE); además de Rodrígo Fábregas, presidente de la Fundación Cruzand y Visiting Scholar en MIT Media Lab.



El reto no es tecnológico, es humano. El futuro de la educación no depende de la IA, sino de cómo los docentes la incorporen para enriquecer la enseñanza y preparar a los nativos digitales para un mundo en el que el pensamiento crítico, la ética y la creatividad seguirán siendo insustituibles.





