Opinión 19-10-2024

La cocina, el corazón de nuestras vidas

Rodrigo Barañao, Chef.



El 20 de octubre celebramos el Día Internacional del Chef, una fecha que nos invita a reflexionar sobre lo esencial que es la cocina en nuestras vidas. No solo desde la perspectiva profesional, sino también en esos momentos compartidos con familia y amigos. Cocinar no se trata sólo de alimentar, es una experiencia que nos conecta con nuestras raíces, cuida nuestra salud y fortalece nuestras relaciones.

Cocinar es parte de nuestra cultura. Desde las recetas más tradicionales hasta las preparaciones modernas, la comida nos identifica. Pero, más allá de las recetas, cocinar es una expresión de cariño. Es una manera de dedicarnos tiempo y sentarnos juntos. En cada plato que servimos hay una historia y recuerdos que mantienen vivas nuestras conexiones familiares.

Cocinar también es clave para nuestra salud. Al hacerlo en casa, controlamos lo que consumimos, elegimos ingredientes frescos y reducimos el uso de grasas. Así, encontramos el equilibrio entre el placer de comer y lo que nos hace bien.

Hoy, en un mundo donde todo avanza tan rápido, debemos recuperar esos momentos de encuentro. Cocinar en casa no tiene por qué ser complicado. En TEKA, trabajamos para que los electrodomésticos sean eficientes y mejoren la vida diaria. Desde hornos con función AirFry hasta placas híbridas, con su versatilidad que permite cocinar siempre en cualquier condición, porque la tecnología está a nuestro servicio.

En este Día del Chef, te invito a ver la cocina no solo como el lugar donde se preparan alimentos, sino como el corazón de tu hogar, un espacio de unión, cuidado y felicidad. Porque cuando cocinamos, no solo alimentamos el cuerpo, también nutrimos el alma.