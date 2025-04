Opinión 26-04-2025

La cortesía frente al uso de la IA: por favor y gracias



Cristián Villegas Director Instituto de Educación y Lenguaje Universidad de Las Américas



Tenemos una interacción cada vez más habitual con la inteligencia artificial producto de que está presente tanto en nuestros teléfonos, computadores y otra serie de dispositivos de uso cotidiano, así como cada vez de forma frecuente es un interlocutor válido en centros de atención al cliente, y entidades educativas. Este escenario nos lleva a plantear la siguiente interrogante ¿qué tan cortés somos con la IA? y, un buen trato hacia esta ¿tiene ventajas?



Encuestas como la Talker Research reveló que en Estado Unidos el año pasado casi la mitad de los encuestados mantenía una relación educada frente a la IA y ese mismo número indicó que cree que la inteligencia artificial debe ser tratada con respeto. Esto contrasta con el estudio de Tom’s Guide de este 2025, donde un 13% señala que esta tecnología no amerita un trato formal por ser considerada como una herramienta más, lo que se justificaría en su carencia de sentimientos y que, por ende, no requiere de camaradería.



La tendencia a la cortesía hacia la inteligencia artificial podría estar arraigada en nuestros propios hábitos sociales, donde desde la infancia se nos enseña a ser educados al hacer peticiones, por lo que la cortesía hacia esta herramienta sería una extensión automática de nuestros patrones de comunicación humana. Sin embargo, existen investigaciones que exponen que los modelos de lenguaje de inteligencia artificial entrenados para dialogar con humanos funcionan mejor cuando se es cortés, pidiendo por favor o dando las gracias frente a una tarea.



Un estudio japonés publicado en ArXiv da cuenta de que las respuestas de la IA pueden mejorar hasta un 30% al ser tratada de forma amable, fundamento que ha sido recomendado incluso por Microsoft, compañía que indica que la herramienta aumenta su potencial cuando se le trata profesionalmente.



La manera en que interactuamos con esta tecnología puede ser vista, por algunas personas, como una extensión de los valores morales y una creencia en el trato respetuoso hacia cualquier entidad, humana o no; mientras que, para otros, es simplemente una herramienta que no requiere formalidades.



A medida que la inteligencia artificial se integre aún más en nuestras vidas, será interesante observar cómo evolucionan las dinámicas de interacción; aunque siempre viene bien pedir por favor y dar las gracias en cualquier contexto.