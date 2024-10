Opinión 16-10-2024

La cuenta regresiva hacia el futuro: ¿Estás listo?



El final de 2022 marcó un hito en la historia tecnológica con la llegada de ChatGPT, una inteligencia artificial que revolucionó la manera en que interactuamos con las máquinas. Su capacidad para generar texto y pensar de forma casi humana ha abierto un debate global sobre su potencial y sus implicaciones éticas. Pero, más allá de las opiniones divididas, hay algo claro: la inteligencia artificial ha llegado para quedarse.



En este nuevo escenario, las personas tendrán dos caminos: aprovechar las oportunidades que la IA ofrece o resistirse al cambio, y quedarse atrás. El mundo está cambiando a un ritmo vertiginoso, y aquellos que no comprendan la IA como una herramienta fundamental podrían quedar excluidos de esta nueva realidad, tal como ocurrió con quienes no entendieron la importancia de los computadores en su momento.



La inteligencia artificial no es sólo una moda pasajera, es el reloj que marca el inicio de una nueva era. Con ella, podemos aprender, crear y producir a una velocidad que nunca lo hubiésemos imaginado. Los que se adapten tendrán la posibilidad de forjar destinos que antes parecían inalcanzables. ¿Estás preparado para aprovechar esta nueva oportunidad o te quedarás observando cómo pasa el tiempo? La cuenta regresiva ha comenzado.



Dr. Gonzalo Álvarez Seura

Director Tech-Law.ai y abogado y académico U.Central