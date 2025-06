Opinión 22-06-2025

La cultura, la educación y el sistema financiero: crece el empoderamiento de las mujeres

Yasmy Abarca, Co Founder de Rabbitts Capital

Durante generaciones, la cultura nos enseñó a ser buenas administradoras del hogar, pero jamás líderes del patrimonio. El sistema educativo omitió enseñarnos a invertir, hablar de rentabilidad o entender los riesgos financieros, y el sistema financiero tradicional históricamente diseñado por y para hombres no solo ignoró nuestras necesidades, sino que muchas veces nos silenció, incluso cuando teníamos la experiencia y los conocimientos para opinar con autoridad.

Esta exclusión estructural ha generado una brecha real y persistente en educación financiera, ahorro e inversión. Muchas mujeres aún sienten inseguridad al tomar decisiones económicas importantes, no porque no sean capaces, sino porque nunca se les dio el lenguaje, la confianza ni el espacio para hacerlo. Y cuando lo hacen, lo hacen solas, desde la intuición, el esfuerzo y muchas veces desde la necesidad.

Por eso hoy surgen con fuerza espacios de coaching financiero con mirada femenina: porque no solo necesitamos aprender de finanzas, sino también sanar nuestra relación con el dinero, creencias limitantes y atrevernos a pensar en grande.

Valor del coaching: crítica y dilemas

El coaching financiero no es solo un servicio, no es un lujo ni una moda, es una herramienta de transformación social. Cuando una mujer se empodera financieramente, no lo hace solo por ella: lo hace también por sus hijos, su familia, su entorno. Este movimiento no es una moda; es una respuesta profunda a un sistema que históricamente nos mantuvo al margen.

Para muchas mujeres, es la primera vez que se sienten verdaderamente escuchadas, guiadas y capaces de tomar decisiones económicas con seguridad. No se trata solo de cifras, sino de mentalidad. Cuando una mujer cambia su relación con el dinero, transforma su vida, su identidad, su autonomía y sobre todo su visión de futuro.

El verdadero impacto no está solo en la mujer profesional que mejora sus inversiones con grandes y exclusivos programas de coaching financieros, también sucede en una sede municipal, donde una emprendedora aprende a ordenar sus finanzas y convierte su oficio en un negocio sostenible y escalable. Es ahí donde el coaching demuestra su verdadero valor.

Perspectiva de género

Empoderar financieramente a una mujer genera un efecto dominó que transforma no solo su vida, sino también la de su familia y su entorno. No es que seamos menos ambiciosas, es que nuestra visión es más estratégica, buscamos construir riqueza con sentido, combinar rentabilidad con impacto, y lograr libertad financiera con propósito y sostenible a largo plazo.

Mientras el modelo tradicional ha priorizado la competencia y la acumulación, muchas mujeres apostamos por una economía más consciente, más humana y profundamente inclusiva.

Queremos alto crecimiento, flujo positivo, escalabilidad y expansión real, negociar condiciones, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas. Pero también queremos que ese éxito que merecemos tanto transforme realidades, no solo balances.

Futuro e impacto

Una mujer con libertad financiera toma decisiones desde la plenitud, no desde el miedo ni la dependencia. Se reduce la violencia económica, se fortalecen los hogares y nacen nuevas generaciones de niñas que entienden que el dinero no es un tema masculino, ni una herramienta de control, ni mucho menos de manipulación emocional, sino de autonomía y libertad.

Cuando una mujer aprende a invertir, no solo mejora su vida: crea empresa, genera empleo y eleva a otras, mejora y transforma comunidades enteras. Invertir con conocimiento no es solo una habilidad, es un acto de poder, de amor propio y de justicia. Y lo más poderoso es que lo estamos haciendo nosotras mismas, mujeres que nos formamos, nos atrevemos, construimos patrimonio y sembramos futuro para otras mujeres y niñas.

Desde mi experiencia como mentora y emprendedora, no estamos frente a una moda, sino frente a un cambio profundo. Mujeres que antes dudaban de sí mismas hoy negocian, invierten y enseñan. Niñas que antes soñaban en silencio, hoy creen que pueden ser dueñas de su destino.

Es una nueva era en la que las mujeres ya no piden permiso para crecer. Lo hacen con decisión, con números en la mano, y con una voz que se escucha con fuerza.