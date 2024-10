Nacional 31-10-2024

La curiosa prohibición del Knotfest Chile: No se permiten "banderas de países"

Este sábado 2 de noviembre en el Parque Estadio Nacional se realizará el festival Knotfest, con el regreso a Chile de la banda estadounidense Slipknot, que está de gira celebrando los 25 años de su disco homónimo.

Junto a los intérpretes de "Wait and Bleed" estarán Orbit Culture, Poppy, Amon Amarth, Baby Metal, Mudvayne y Disturbed; además de bandas chilenas.

A horas del festival, en redes sociales los fans advirtieron sobre una particular prohibición del evento, más allá de elementos comunes que no se pueden ingresar a estos shows, como cámaras fotográficas profesionales, envases de vidrio, latas, alcohol y otros que podrían causar un riesgo para asistentes o artistas.

Se trata de "banderas de países", es decir no se puede entrar con -por ejemplo- una bandera de Chile rayada con el logo de Slipknot o Amon Amarth, algo muy popular entre los fans más dedicados, quienes siempre intentan lanzarlas a las bandas, para que las exhiban como muestra de cariño para el público.