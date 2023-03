Policial 21-03-2023

La diferencia entre un medio de comunicación y un portal de informaciones

• Matilde Carrasco- Periodista Universidad de Concepción y Presidenta del Colegio de Periodistas del Maule Sur.

El código de ética del Colegio de Periodistas es la definición teórica y la aplicación práctica permanente y obligatoria de normas conductuales, valóricas y de procedimientos establecidas en el código de ética, normativa que rige a los periodistas con el título profesional, pero qué pasa con quiénes hacen comunicaciones y no son periodistas de profesión?, lamentablemente desde el Colegio de Periodistas no se puede hacer nada, sólo un llamado a ser responsables, y a mantener la ética, que en definitiva es la moral pero con nombre racional.

Quienes trabajan en los medios de comunicación son importantes agentes socializadores que tienen influencia en la formación de valores, creencias, hábitos, opinión y conductas de los distintos estamentos de la sociedad, y por eso es importante resguardar el compromiso con la sociedad y con la entrega de información verificable, y fidedigna, lo que debe ser una premisa no sólo para aquellos que poseemos el título, sino que para todos los que se desempeñen en las comunicaciones.

Por qué escribo esto el día de hoy, porque la masiva creación de portales web, que no poseen rut de medios, o que no están constituidos como tal, pero tienen páginas en redes sociales, al igual que un medio de comunicación establecido, deben realizar a nuestro juicio, el tratamiento de la información en base a antecedentes concretos, bajo los principios de veracidad, y ética que rigen el ejercicio de las comunicaciones.

En el mes de enero, un medio de comunicación de Linares, que no cuenta con ningún periodista con el título profesional y tampoco colegiado, comenzó a transmitir en vivo un supuesto secuestro, lo que provocó alarma en la comunidad que se levantó de sus camas para ayudar en la búsqueda de estos “supuestos niños secuestrados”, y como Colegio de Periodistas del Maule Sur, hacemos un llamado a los comunicadores de Linares y de Cauquenes, a ser más responsables con la información que se da, la que muchas veces no tiene verificación y causa alarma pública.

Las noticias falsas, también conocidas como Fake News, son informaciones ficticias difundidas bajo el disfraz de hecho noticioso para generar la percepción de realidad en la población. Son diseñadas intencionalmente con este fin para confundir, engañar y manipular, y muchas veces involucran también la intervención digital de imágenes, videos, sitios web y medios de comunicación.

Y porque hablo de fake news, porque ese mismo medio de comunicación de Linares, publicó una noticia de unos hermanos que sufrieron quemaduras en Longaví, con fotos de la niña lo que está prohibido y abiertamente es antiético y la misma familia de la pequeña escribe en los comentarios que es información falsa y que la bajen, lo que hasta el momento no se ha visto.

Para los periodistas las informaciones falsas son como una espina clavada en el pie, porque generalmente la comunidad dice: los periodistas mienten, o dan información falsa o alarman a la comunidad; generalizando al periodismo, comunicadores y trabajadores de los medios de comunicación, lo que a larga perjudica a todo el gremio que se pone en duda por la información de un solo comunicador.

Para impedir que las informaciones falsas tengan tanto poder e influencia y poner término a su propagación, creo que deberíamos hacer un examen de conciencia y preguntarnos si estamos haciendo lo que debemos, si nuestras conductas son acertadas y si practicamos un periodismo ético, pero además el llamado es a las autoridades, que financian estos medios de comunicación informales y fomentan la irresponsabilidad de estos “comunicadores”, usándolos como marionetas de los poderosos del Maule Sur.

El llamado también es a los parlamentarios, para que puedan legislar acerca de la creación de medios de comunicación, porque actualmente en Chile cualquier persona sin necesidad de tener el título puede crear un medio de comunicación y acceder a fondos públicos.

El trabajo de comunicar con la verdad y responsablemente es de todos, ya que usted al darle like a un medio que no está establecido y está mintiendo, se convierte en un cómplice de las fake news y las informaciones sin ética.