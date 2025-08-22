viernes 22 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Opinión 22-08-2025
    La educación como motor de una conciencia planetaria
    Publicidad 12
    Abraham Novoa
    Académico Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial
    Universidad de Las Américas, Sede Concepción

    Los sistemas educativos juegan un rol preponderante en todas las dimensiones que conforman el tejido social, influyendo -a nivel mundial- en las políticas públicas de los gobiernos, tanto en el pasado como en la actualidad.
    En este sentido, las estrategias gubernamentales dirigen sus esfuerzos en hacer de nuestro planeta un mejor lugar, minimizando el impacto de la acción de la humanidad en el medioambiente. Así lo demuestra el plan global definido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y aprobado por 193 países, con la Agenda 2030, para hacer del planeta un lugar más sostenible a partir de la definición de 17 objetivos y 169 metas específicas. En este escenario, podemos preguntarnos ¿cómo el sistema educativo contribuye a una conciencia planetaria?
    Responder esta pregunta no es sencillo, ya que cada país, a partir de la identificación de brechas, ha definido metas específicas de acuerdo a su contexto. Sin embargo, algo tienen en común, y es que el sistema de enseñanza es un motor de acción fundamental para la generación de cambio.
    La educación es formadora de una visión global a partir del currículum y de asignaturas específicas como ciencias, historia y geografía, entre otras. Además, este sistema contempla el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía intercultural y la responsabilidad en cuestiones de carácter ético. Asimismo, las escuelas fomentan metodologías que promueven la conciencia planetaria como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), la educación a partir de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y el uso de tecnologías.
    A partir de las acciones que se pueden llevar a cabo en el contexto educativo, se genera un impacto a largo plazo en la formación de ciudadanos activos que promuevan transformaciones sostenibles, en el fomento de la cooperación internacional y en la generación de compromisos reales con la protección del planeta.
    Freddy Mora | Imprimir | 0

    Otras noticias

    La convivencia escolar como reflejo de la sociedad
    La convivencia escolar como reflejo de la sociedad
    ALGO MÁS QUE PALABRAS Frente a los descontroles humanos; el control sobre nuestras propias vidas
    ALGO MÁS QUE PALABRAS Frente a los descontroles humanos; el control…
    La solidaridad no se conmemora, se vive
    La solidaridad no se conmemora, se vive
    Digitalización con propósito y colaboración
    Digitalización con propósito y colaboración
    UN SIGLO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 1925 (primera parte)
    UN SIGLO DE LA CONSTITUCIÓN POLITICA DE 1925 (primera parte)
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para