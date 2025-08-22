Opinión 22-08-2025

La educación como motor de una conciencia planetaria

Abraham Novoa

Académico Carrera de Pedagogía en Educación Diferencial

Universidad de Las Américas, Sede Concepción



Los sistemas educativos juegan un rol preponderante en todas las dimensiones que conforman el tejido social, influyendo -a nivel mundial- en las políticas públicas de los gobiernos, tanto en el pasado como en la actualidad.

En este sentido, las estrategias gubernamentales dirigen sus esfuerzos en hacer de nuestro planeta un mejor lugar, minimizando el impacto de la acción de la humanidad en el medioambiente. Así lo demuestra el plan global definido por la Organización de Naciones Unidas (ONU) y aprobado por 193 países, con la Agenda 2030, para hacer del planeta un lugar más sostenible a partir de la definición de 17 objetivos y 169 metas específicas. En este escenario, podemos preguntarnos ¿cómo el sistema educativo contribuye a una conciencia planetaria?

Responder esta pregunta no es sencillo, ya que cada país, a partir de la identificación de brechas, ha definido metas específicas de acuerdo a su contexto. Sin embargo, algo tienen en común, y es que el sistema de enseñanza es un motor de acción fundamental para la generación de cambio.

La educación es formadora de una visión global a partir del currículum y de asignaturas específicas como ciencias, historia y geografía, entre otras. Además, este sistema contempla el desarrollo del pensamiento crítico, la empatía intercultural y la responsabilidad en cuestiones de carácter ético. Asimismo, las escuelas fomentan metodologías que promueven la conciencia planetaria como el aprendizaje basado en proyectos (ABP), la educación a partir de los ODS (Objetivos de Desarrollo Sostenible) y el uso de tecnologías.

A partir de las acciones que se pueden llevar a cabo en el contexto educativo, se genera un impacto a largo plazo en la formación de ciudadanos activos que promuevan transformaciones sostenibles, en el fomento de la cooperación internacional y en la generación de compromisos reales con la protección del planeta.

