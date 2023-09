Opinión 06-09-2023

La emergencia continúa

María Pía Yovanovic

Fundadora y Directora de Prefiero el Maule



Por su labor social recibió el Premio Mujer Impacta 2022 en la categoría desarrollo territorial y el premio Camiseteados por Chile 2022 por su aporte positivo a la región del Maule. Sigan en redes sociales a @prefieroelmaule #PrefieroElMaule #OrgulloMaulino

¿Se han fijado que cuando hay emergencias las personas suelen ayudar al inicio de esta y luego todos se olvidan?.

46.356 son los damnificados en nuestra Región del Maule de acuerdo a información entregada por SENAPRED. Y 17.322 son los maulinos aislados por este último temporal.

Hay tanta necesidad en muchas comunas que es necesario el apoyo de los civiles. El estado no se la puede solo, y no es justo para los afectados esperar que se levanten sin apoyos.

La invitación para todos los habitantes de nuestra Región es a ayudar con lo que puedan en las causas que encuentren.

Hay grupos juntando alimentos, otros ropa, otros juntan forraje para animales, otros materiales de aseo. Es cosa de buscar grupos de iglesia, colegios, municipios, fundaciones o agrupaciones.

Otra manera de apoyar es simplemente compartiendo en redes sociales alguna grafica donde se solicita ayuda.

Ya hemos vivido tantas emergencias que los maulinos no podemos ignorar lo qué pasa con más de 46 mil damnificados.

La mejor manera de ayudar a un emprendedor afectado es comprando sus productos y servicios y recomendándolo en redes sociales.

Prefiero el Maule nació en la emergencia y lleva 3 años generando conciencia de que debemos preferir comprar productos y servicios de nuestra Región para activar nuestra economía.

Seguimos con mucha fuerza llevando este mensaje a cada rincón de nuestra Región.

Ser Regionalista es sentir orgullo de nuestras cosas y poner en valor el Maule manifestando amor y apego por nuestras costumbres, tradiciones y riqueza natural.

¡Si es del Maule es bueno!; Es bueno porque crecemos juntos si a la hora de comprar decidimos comprar todo a Maulinos.

Es bueno porque aumentamos los empleos.

Es bueno porque activamos la economía circular.



El Maule es fuerza y pasión.

El Maule debe ser de las regiones con más emergencias. Y en emergencias es donde sale lo peor o lo mejor del ser humano. Saquemos la mejor versión de los Maulinos para demostrarle a Chile y el mundo que nuestra Región es única y valiosa por la solidaridad de nuestra querida comunidad.