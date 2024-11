Opinión 06-11-2024

La energía solar en verano



Señor Director:



La energía solar se ha convertido en una alternativa rentable para las empresas, con una recuperación de inversión que ha pasado de cuatro a dos años. Esto es gracias al alza en los precios de la energía, mejoras tecnológicas en los paneles y opciones de financiamiento más accesibles. Hoy, las empresas pueden reducir su cuenta eléctrica, teniendo la posibilidad de un ahorro del 100%, pagando $0 pesos durante varios años.

En verano, cuando la radiación solar es más intensa, los sistemas fotovoltaicos generan hasta un 30% más de energía que en invierno, lo que permite maximizar los beneficios del Net Billing e incluso obtener un saldo a favor en la factura eléctrica. Estos excedentes energéticos no solo cubren los consumos futuros, sino que también permiten valorizar la energía no utilizada.

No aprovechar los techos disponibles para instalar paneles solares representa una pérdida económica. Empresas que han adoptado esta tecnología ya están viendo ahorros significativos. La energía solar es, sin duda, una inversión sostenible que contribuye a la eficiencia energética y a un futuro más limpio.



Martín Benegas

Head Business Developer de Terralink