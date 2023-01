Opinión 28-01-2023

La enfermería y el día de la conmemoración de las víctimas del holocausto

Natacha Sierralta Inostroza

Directora Nacional y encargada del Departamento de DD.HH. FENASENF



Entre 1939 y 1945 se desarrolló la Segunda Guerra mundial, el mayor conflicto bélico que ha vivido la humanidad y que se recuerda como uno de los periodos más oscuros de la historia, no solo por las atrocidades propias de toda guerra, sino por el Holocausto, genocidio perpetuado por las fuerzas nazis lideradas por el alemán Adolfo Hitler.

La principal organización responsable de la matanza genocida fue la SS (Schutzstaffel), la cual durante este periodo causó la muerte de alrededor de 6 millones de personas, entre las que se incluían, principalmente judíos; gitanos; otras minorías étnicas; presos políticos; militantes comunistas y homosexuales, entre otros.

Los campos de concentración proliferaron como espacios de tortura y muerte, siendo el de Auschwitz – Birkenau, ubicado en Polonia, el más conocido por sus atrocidades: se calcula que allí fueron exterminadas 1,1 millón de personas, la mayoría de ellas judíos polacos.

El 27 de enero de 1945, cerca del fin del conflicto bélico, las tropas soviéticas (Ejército Rojo) llegaron a este campo de exterminio, abandonado por los alemanes en su huida. Allí las tropas aliadas encontraron a más de 2.800 sobrevivientes, hito conocido como la Liberación de Auschwitz, y que motivó a que la Asamblea General de la ONU, en 2005, declarara esta fecha como el Día de conmemoración de las víctimas del Holocausto.

A casi 80 años de estos terribles hechos nos corresponde reflexionar sobre nuestra responsabilidad y compromiso para que hechos como estos no se repitan. Alemania lo hizo, con una clara política de sensibilización frente al tema, respeto por los muertos y prohibición de apologías al régimen nazi.

Como enfermeras y enfermeros queremos rendir un tributo especial a la enfermera polaca IRENA SENDLER, quien durante la barbarie y a riesgo de su propia vida, salvó a más de 2.500 niños judíos, evitando su asesinato.

Su hazaña nos recuerda la renovación diaria de nuestro compromiso con la vida y el respeto irrestricto a los DERECHOS HUMANOS. La xenofobia, la discriminación de género o étnica, la tortura, son actitudes y acciones totalmente reñidas con nuestros fundamentos y principios profesionales, y es nuestro deber ponerlos en práctica día a día. No sólo como trabajadores, sino como seres humanos.