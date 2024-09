Deportes 17-09-2024

La esperanza continúa intacta: Albirrojos golearon a Provincial Osorno y se aferran a la permanencia

Aunque todavía continúan penúltimos en la tabla, sin duda que hubo un cambio de actitud en los dirigidos por el “kalule”, que desde el primer minuto fueron en busca del triunfo . A los 15 minutos , en una jugada en profundidad donde se fue en demanda del arco Yonathan Suazo , que sacó un disparo a ras de hierba , pelota que pasó muy cerca del pórtico , en el arco norte . Luego sería el “siete” pulmones Felipe Escobar , quien tendría su recompensa en el segundo tiempo . A los 43 minutos , un disparo de Sebastián Zúñiga que le sacó pintura al horizontal fue la última llegada de los linarenses , cerrando el primer acto con cierta preocupación en los aficionados que llegaron al polideportivo de la calle Rengo, porque el sin goles no servía .

En el segundo tiempo el técnico linarense movió la pizarra y realizó algunos cambios . Cuando se cumplían los 51 minutos de partido el juez sancionó una falta en el área que le cometieron a Nicolás Forttes , que fue una pieza fundamental en el triunfo de Linares . Frente al balón Felipe Escobar , que le pegó con clase al balón , haciendo explotar el Tucapel Bustamante Lastra . Posteriormente llegó el golazo del partido digno de fiestas patrias en un perfecto sombrerito , de Forttes ante la salida de Kevin Catalán , el portero de Osorno , un 2 a 0 que era justicia por lo que se observaba a esas alturas en el campo de juego . Pero quedaba algo más, un servicio de esquina, servido por Gonzalez en el arco sur , cabezazo de Rojas, manotazo a medias del portero Catalán y aparece fantasmalmente Escobar , para anotar el segundo personal y el tercero para el Depo , a los 60 minutos de partido. En esos momentos había un solo equipo en la cancha , era Deportes Linares que salió con todo en el complemento para sumar los tres puntos . El descuento para Osorno llegó a los 75 minutos en una media volea del jugador Sepúlveda . Un 3 a 1 a favor de los albirrojos que siguen con la esperanza y la ilusión de continuar en la Segunda Profesional . Para el publico una hermosa manera de celebrar con alegría estas fiestas patrias , tras la victoria después de 6 partidos sin sumar .

Hubo dos pilares que fueron fundamentales, desde nuestra perspectiva, para consolidar este importante triunfo: Felipe Escobar y Nicolás Forttes .



La Figura



Felipe Escobar quien anotó dos tantos en el duelo ante Osorno , dijo que “ había que buscar el triunfo , porque tenemos que mantener viva la ilusión de seguir en esta división . Un penal que no era fácil tomarlo , pero tenía la confianza de mis compañeros y le pegué con el alma . Nos quedan tres partidos y los jugaremos como verdaderas finales. Tenemos muchas opciones si realizamos el mismo trabajo de hoy frente a Osorno , es un plantel donde todos estamos luchando por un solo objetivo . Estuvimos concentrados en la mayoría de los pasajes del encuentro y eso tuvo sus frutos”.

DETÉ

Algunos dicen que la cábala de este partido que finalizó con una importante y necesaria victoria , fuera de la concentración y la actitud desde el primer minuto , fue el look del "Kalule" , con un estilo muy parecido al mohicano . Pero , que dijo Rodrigo Meléndez “ era fundamental haber ganado y se logró con autoridad . Estuvimos muy concentrados y ahora a festejar . Nos arrimamos un poco a los que están arriba y esa era la idea, no había que dejar escapar esta posibilidad .Creo que los muchachos encontraron la idea . Destacar la concentración de los jugadores a pesar de lo que nos pasó en el descuento y comenzamos a sufrir un poquito . Afortunadamente los muchachos estuvieron sólidos . Creo que en líneas generales realizamos un buen partido y sumamos tres puntos vitales para seguir luchando por la permanencia”.



LA RUTA DEL "DEPO"



Como lo decían los jugadores y el estratega albirrojo , a los linarenses le quedan tres verdaderas finales , donde está en juego nada menos que la permanencia en la división . Ahora el torneo entra en modo pausa y se retoma el primer finde semana de octubre , donde Deportes Linares deberá ir a jugar a Concepción , con el descendido Fernández Vial . En la penúltima jornada , el Depo juega de local con San Antonio Unido y finaliza en calidad de forastero , ante Trasandino .

Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo