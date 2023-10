Opinión 19-10-2023

LA ESPERANZA NO TUVO RESPUESTA



Carlos Cabezas Gálvez

Escritor, poeta y ensayista chileno







Esperaba ¡Amor! que tú aparecieras

por este sendero verde y florido,

pero fue la soledad

que estaba a la vuelta del camino,

… se acrecentaba a medida

que avanzaba la tarde,

mi mirada quedó perdida

en una dolorosa espera

de tus alas de mariposas,

que alegremente aparecieran

con la magia de un beso.



Lloró la tarde, lloraron los pimientos

los liquidámbar, los eucaliptos,

los yuyos y los dedalitos de oro,

el romanticismo del atardecer,

se apagó, perdido en mis angustias,

se va la tarde, no llegó el amor

se perdieron mis latidos,

en el paisaje que se desvanece,

perdiendo su sentido…

ya no es soledad,

es el amor que se ha perdido

a la vuelta del camino.



¿Por qué el amor nunca llega?

Por mucho que lo esperes,

llora el esperanza,

no puedes rogar ni obligar,

simplemente no llega

simplemente pasa de largo,

llora la bondad, llora la ternura,

ya no hay besos, ya no hay caricias

llora el perdón

mientras pasa el día.



Todo se oscurece,

a la vuelta del camino,

tapizado el sendero

con poemas muertos,

que no tuvieron ecos ni destino,

la esperanza se quedó sin respuesta

la magia terminó

mientras el amor que había

dentro de mí, me dijo adiós,

quedado inmóvil,

petrificado a la vera del camino…

La noche siguió su curso,

esperando el nuevo día

a sus nuevos actores,

con sus afanes y amores.