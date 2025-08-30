Opinión 30-08-2025

La generación verde y el aporte de los headhunter en energía al empleo juvenil en Chile

Francia Carlsson, Líder de Energía de Wyser.

La economía verde comienza a posicionarse en Chile como una línea con gran proyección para la creación de nuevos empleos. La transición energética no solo implica un cambio tecnológico y ambiental, también representa una puerta laboral real para los jóvenes que buscan trabajos con propósito, capaces de aportar al desarrollo sostenible y a la lucha contra el cambio climático. Este fenómeno ya está siendo observado por los headhunter en energía, quienes ven una creciente demanda por talento joven en el sector.

Sectores como las energías renovables, los proyectos de innovación, la eficiencia energética y el reciclaje están creciendo con fuerza. Aunque la incertidumbre regulatoria frena algunas proyecciones, los proyectos de energías limpias lideran este cambio y requieren perfiles jóvenes con innovación, adaptabilidad y conocimientos especializados. Para responder a esta necesidad, cada vez más empresas se apoyan en headhunter en energía para identificar candidatos capaces de impulsar estos procesos de transformación.

Hoy destacan dos perfiles especialmente demandados: profesionales con formación en ingeniería eléctrica, ambiental, energías renovables, desarrollo de proyectos de innovación, baterías y planes de eficiencia energética, indispensables para operar y optimizar proyectos de energía limpia; y profesionales multidisciplinarios con experiencia en gestión y construcción de proyectos a nivel utility scale, análisis de datos y eficiencia operacional, capaces de integrar soluciones bajo criterios ESG.

Para las empresas, la incorporación de este talento joven significa renovar su cultura organizacional hacia modelos más colaborativos y éticos, además de impulsar la innovación y asegurar la retención de talento. Aquí, el rol de los headhunter en energía es clave, ya que permiten vincular a compañías con profesionales jóvenes que buscan un propósito y que se comprometen con mayor motivación y permanencia.

Chile tiene la oportunidad de acelerar la transición energética y, al mismo tiempo, generar empleos para los jóvenes. La generación verde no es una tendencia pasajera, es la base para conectar la empleabilidad juvenil con el futuro sostenible del país, y los headhunter en energía serán protagonistas en este camino.

