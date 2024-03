Deportes 02-03-2024

La hora de la verdad: Albirrojos debutan hoy frente a Rengo a las 18:00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra



Ayer fueron bendecidos los camarines por los sacerdotes Luis López y Alex Troncoso



No dejaron nada al azar. Ayer con la presencia de los dueños del Depo la SADP y la Corporación, hubo un momento especial, a cargo de los sacerdotes Luis López un albirrojo de corazón y Alex Troncoso, ambos socios del cuadro albirrojo, llegaron al camarín “Luis Gavilán”, para pedir a Dios, por un año deportivo que ojalá, pueda plasmarse con el regreso a la Primera B.



Como llegan

Deportes Linares y Deportes Rengo, son los encargados de abrir la fecha e inaugurar el campeonato de la Segunda Profesional. El cuadro de la región de O’Higgins, con nuevo técnico, el trasandino Martin Garnero, sumo jugadores importantes para afrontar esta nueva temporada. Hablamos de: Leandro Cañete, arquero ex Santiago Morning. Los defensores: Matías Navarrete, Jaime Soto, Claudio Jopia, Sebastián Contreras, Juan Pablo Abarzua, Matías Pérez y los delanteros Marcos Catalan y Jonathan Font. Sumando a los jugadores que renovaron de la temporada 2023, el portero Cristóbal Lecaros, los defensores Diego Álvarez, Damián Aldana; los volantes, Gabriel Iturra, Bryan Figueroa, Matías Recabal y Jaime Droguett.

En tanto que, en los albirrojos, Eduardo Lobos, no puede quejarse. Es el principal protagonista de la conformación del plantel “la verdad que han sido cuatro semanas del microciclo preparatorio, para enfrentar este primer desafío. El equipo ha mejorado bastante de la idea que pretendemos, nuestro juego en el terreno. Estamos confiados de comenzar de la mejor forma el partido ante Rengo. Dos son las bajas, de elementos que arrastran sanción de la temporada anterior Cristian Latorre y Yonathan Suazo. Queremos se intensos no solamente en los entrenamientos si no que también en los partidos. Tenemos dos jugadores por puestos, por eso hay una linda lucha por la titularidad, Destacar a los sub 21 que nos han impresionado enormemente. Es muy importante contar esta tarde con el apoyo de la hinchada, en este nuevo proyecto que parte frente a Rengo”.

Para tenerlo presente

No se venderán entradas, hoy después de las 18:00 horas por disposición del plan Estadio Seguro, Carabineros y Delegación Provincial. Otro de los temas importantes es en el momento del ingreso su carnet de identidad al día, ojo que no sirve el comprobante que entrega el Registro Civil.

También en la jornada de ayer, equipos de la municipalidad de Linares, estaban trabajando intensamente, en el marcador virtual, para que se pueda utilizar en el partido frente a Rengo.

Se respira un aire de optimismo y esperanza a nivel máximo , por parte de la hinchada que anhela que este año sea el definitivo para regresar al futbol profesional de verdad.



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo