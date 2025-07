Opinión 30-07-2025

La IA ha transformado los vínculos entre empleadores y trabajadoras del hogar

Catalina Kawas, Founder & CEO de DomestikCo



La inteligencia artificial permite automatizar procesos complejos, entregar recomendaciones personalizadas y mejorar la experiencia del usuario en tiempo real. Incorporando el match inteligente entre empleadores y trabajadoras del hogar, podemos encontrar variables técnicas como experiencia o comuna, sino también aspectos emocionales y de compatibilidad.

Además, la IA se utiliza para detectar inconsistencias en los perfiles, optimizar la selección de candidatas y ofrecer una primera propuesta de “match” altamente afinada, que los reclutadores validan.

Creación de un portal de empleo

Es un proceso orgánico que se trabaja en conjunto con cientos de empleadores que revisan aspectos legales de contratación, detectando que el mayor problema no está solo en la gestión del contrato, sino en el proceso mismo de búsqueda y selección, la rotación constante por malas contrataciones, falta de compatibilidad o vínculos informales sin claridad de derechos ni deberes. Y por otro lado, trabajadoras que piden ayuda constantemente para encontrar empleo, muchas veces tras haber vivido situaciones poco dignas o inestables.

Cada vez que una trabajadora se va, hay un costo emocional y logístico para las familias: dificultades para salir a trabajar, inestabilidad en los niños, salir a buscar a alguien de confianza y comenzar de cero en una relación tan íntima. Y lo mismo ocurre del lado de la trabajadora: cada vez que cambia de casa, se ve expuesta a inestabilidad emocional, financiera y familiar.

Beneficios de una bolsa de empleo

La inclusión de un portal de empleo permite acompañar al empleador en todo el ciclo de vida laboral, desde la búsqueda inicial hasta el finiquito, sin abandonarlo en ninguna etapa.

Así surgen iniciativas como Match Laboral DomestikCo: solución digital guiada, validada, escalable y automatizada, que utiliza la tecnología para filtrar perfiles, validar referencias y buscar compatibilidad emocional y práctica. El objetivo no es solo cubrir una vacante: es generar relaciones laborales de largo plazo, basadas en confianza mutua y condiciones claras desde el día uno.

Muchas veces, después de terminar una relación laboral, los empleadores se enfrentan a la urgencia de reemplazar rápidamente a una asesora del hogar. Gracias al portal de empleo, ese proceso ahora es más rápido, seguro y validado.

Todas las candidatas disponibles en estos portales son seleccionadas por psicólogos laborales con referencias reales, observaciones psicoemocionales y datos actualizados. Así se puede gestionar bien una relación laboral existente y también encontrar a la persona adecuada para empezar de nuevo con confianza y respaldo.

Progreso de las plataformas de empleo

Una plataforma tecnológica permite evolucionar rápido. Hoy se usan herramientas de automatización, algoritmos de matching, procesamiento inteligente de datos y se está incluyendo la IA generativa para simplificar procesos legales como la redacción de contratos o comunicaciones laborales.

Pero siempre con un principio clave: la tecnología no reemplaza el acompañamiento humano, lo amplifica. Por eso se debe mantener el equilibrio entre automatización y contacto directo.

La tecnología, bien aplicada, genera confianza. Las personas valoran que las plataformas les ofrezcan soluciones concretas, simples y sin margen de error, incluso en temas tan complejos como legislación o contratación.