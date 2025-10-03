Opinión 03-10-2025

LA IGLESIA PATRIMONIAL DE YERBAS BUENAS



Luis Valentín Ferrada V.



Frente a la Plaza de Yerbas Buenas, corazón de nuestra histórica Villa, se encuentra la pequeña pero hermosa Iglesia de la Santa Cruz de Abránquil, así denominada conforme al Decreto de su fundación.

Desde los tiempos en que primero fue solo una Doctrina – primera capilla religiosa levantada al sur del Maule durante los días de la conquista hispana - en ella se ha venerado a la Virgen del Rosario, también llamada como Virgen de Pompeya por la antigua Orden Dominica. Fue en 1592 (cincuenta años después de la fundación de Santiago) que el fraile doctrinero, Juan de Salguero, trajo hasta Abránquil la imagen amada. Por entonces, toda la zona de las “Vegas del Maule” o “Isla del Maule” era el amplio territorio y asentamiento del pueblo natural de los Putaganes. De todo esto, hacen nada menos que ¡ 430 años!...

Un trabajo admirable de su actual Cura Párroco, el sacerdote don Daniel García, apoyado incondicionalmente por el señor Obispo de Linares, Mons. Tomislav Koljatic, en unión a vecinos de Yerbas Buenas, ha culminado con la restauración completa de la Iglesia Parroquial, renovando su techumbre, reforzando sus muros, remozando su interior, reconstruyendo partes significativas del edificio que habían sido destruida por el terremoto del 2010. La Iglesia, con todos sus años y tradiciones a cuesta, ha quedado como nueva.

El próximo domingo 5 de octubre (al cumplirse los 430 años de la llegada de la imagen de la Virgen del Rosario a nuestra tierra) será reinaugurada su casa. Esta feliz circunstancia no solo tendrá una profunda significación para su feligresía sino, también, constituirá un aporte extraordinario a la conservación de todo el conjunto patrimonial histórico y cultural de Yerbas Buenas.

Faltarán las palabras para agradecer, como es debido, a los autores de este logro, en particular al Párroco Daniel García.

Desde el punto de vista patrimonial cultural conviene recordar que la actual Iglesia Parroquial sucedió a otra precedente, que un feroz e infeliz incendio destruyó a principios del siglo XX. Fue ésta una Iglesia de tal importancia arquitectónica que, a decir verdad, en nada se condecía con el nivel de desarrollo alcanzado entonces por la antigua población de Yerbas Buenas. De acabado estilo gótico, con dos altas torres coronadas por finas agujas características de ese diseño y que podían observarse desde gran distancia, contenía una nave central artísticamente hermosa e importante. Desde luego, en aquella época, nada igual existía dentro de toda la Provincia, a excepción de la Iglesia del Corazón de María en Linares. Levantada por los grandes esfuerzos del Párroco don Heráclito Merino, su pérdida fue enorme para el patrimonio cultural.

Para solucionar la grave emergencia, pasó entonces a ocuparse las casas que habían sido de don Juan de Dios Lillo (actual casa parroquial) y la contigua hacia el norte, de la familia del Obispo y gran historiador nacional, don Reynaldo Muñoz, quienes las habían donado a este efecto.

Solo hacia fines de los años de 1940 y principio de los de 1950, pudo levantarse la actual Iglesia cuya restauración celebramos, en tiempos que la Parroquia fue servida por los sacerdotes holandeses de la Divina Providencia. Obra del constructor don Juan Griminck, de la misma nacionalidad, quien había llegado al país junto a sus compatriotas religiosos. Mismo que, enseguida, levantaría la Iglesia de Abránquil, y otra muchas de esa Orden en Santiago.



Yerbas Buenas tendrá ahora la feliz oportunidad de celebrar la reinauguración de su Templo Parroquial, motivo de trascendencia y gran importancia tanto religiosa como histórica y cultural.

¿Por qué no decirlo…? Primero, gracias a un excelente grupo de ciudadanos holandeses; y, ahora, a un gran sacerdote argentino, en unión al empuje de un Obispo amable, generoso y laborioso, de origen croata inmediato. Ejemplo a seguir con reconocimiento, gratitud y entusiasmo por nosotros los chilenos.









